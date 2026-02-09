idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Ami eljut, az el van jutva

Eljutott hozzám a Tisza egyik belső használatra szánt közvéleménykutatása.

Bayer Zsolt
tisza pártnévhasználat 2026. 02. 09. 22:29
Eljutott hozzám a Tisza egyik belső használatra szánt közvéleménykutatása. Az informátorom neve elhallgatását kérte – ezért csak a monogramját írok le: MP-, és azt sem tudta vagy nem akarta megmondani, hogy melyik intézet és mikor készítette a kutatást.

A felmérés szerint a Tisza Párt elnöke a válaszadók 97 százaléka szerint egy hülye p...cs.

A belső adatokat néhány tiszás képviselőjelöltnek is megmutatták, elsősorban azért, hogy kiszűrjék az egyetértően röhögőket, valamint ellensúlyozzák a központi kommunikációból érződő elbizakodottságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

