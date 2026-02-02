Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Forgács István igazsága

forgács istvánmagyar péterfidesz 2026. 02. 02. 6:50
A nem mellesleg cigány származású Forgács István ismét kimondta a megfellebbezhetetlen igazságot. Kötelező olvasmány:

Az elmúlt 10 év legfontosabb beszéde volt a mai a cigányokkal kapcsolatosan.

A „Hatvani-beszéd” Orbántól nem csak, hogy egyértelművé teszi immár mindenkinek, hogy mit akar a Fidesz és a kormány a cigányoktól, de megforditja az egy hete zajló szándékos és farizeus értetlenkedést is.

Vannak küzdősportok, ahol az ellenfél lendületét használod a találat elérésére, vagy, hogy felülkerekedj. Ezt most a miniszterelnök tökéletesen csinálta: még az előtt csomagolta össze a Tisza cigányozós káoszkezdeményét, hogy az megkezdődhetett volna.

Remélem, a borsodiakat korábban kéjes örömmel szidó Messiás valóban elmegy minden cigány telepre, ahogyan ígérte, és elmondja mindenkinek, hogy a csúnya kormány (illetve a Fidesz, Orbán Viktor, Forgács István, a magyar társadalom egésze, és maguk a cigányok változni akaró része is) mit szeretne tőlük:

- iskolába járást

- szakmaszerzést

- rendet

- beilleszkedést

- tudatosabb gyermekvállalást.

Mert ez mindannyiunk érdeke.

Hatvan után Magyar Péter számára a cigányokkal kapcsolatos minden megszólalás csak kárt okoz immár, teljesen mindegy, hogy hogyan próbálja győzködni a Dankó Pista utcákat arról, hogy a Fidesz rosszat akar nekik.

És egy mondat a balos, balliberális politikai elemzőkről és elemzőknek és újságíróknak is:

Gyerekes és végtelenül amatőr volt az a vágyvezérelt lelkesedés, amelyben arról győzködtek ők is mindenkit, hogy a „cigány-téma” kitart a kampányban, sőt, el is dönti azt.

Tévedtek, mert nem eldőlni fog, hanem az már meg is történt. Ma egyértelműen eldőlt, hogy nem leszünk segélyország. És a józan többség (cigányok és nem cigányok) ezt mindannyian megértették.

Innentől már csak szakpolitikai kérdésekről tudunk cigányügyben vitázni – remélem, lesz rá lehetőség mihamarabb és lesz, aki szeretne is. Gyertek.

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

