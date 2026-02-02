Forgács István igazsága

A nem mellesleg cigány származású Forgács István ismét kimondta a megfellebbezhetetlen igazságot. Kötelező olvasmány:
Az elmúlt 10 év legfontosabb beszéde volt a mai a cigányokkal kapcsolatosan.
A „Hatvani-beszéd” Orbántól nem csak, hogy egyértelművé teszi immár mindenkinek, hogy mit akar a Fidesz és a kormány a cigányoktól, de megforditja az egy hete zajló szándékos és farizeus értetlenkedést is.
Vannak küzdősportok, ahol az ellenfél lendületét használod a találat elérésére, vagy, hogy felülkerekedj. Ezt most a miniszterelnök tökéletesen csinálta: még az előtt csomagolta össze a Tisza cigányozós káoszkezdeményét, hogy az megkezdődhetett volna.
Remélem, a borsodiakat korábban kéjes örömmel szidó Messiás valóban elmegy minden cigány telepre, ahogyan ígérte, és elmondja mindenkinek, hogy a csúnya kormány (illetve a Fidesz, Orbán Viktor, Forgács István, a magyar társadalom egésze, és maguk a cigányok változni akaró része is) mit szeretne tőlük:
- iskolába járást
- szakmaszerzést
- rendet
- beilleszkedést
- tudatosabb gyermekvállalást.
Mert ez mindannyiunk érdeke.
Hatvan után Magyar Péter számára a cigányokkal kapcsolatos minden megszólalás csak kárt okoz immár, teljesen mindegy, hogy hogyan próbálja győzködni a Dankó Pista utcákat arról, hogy a Fidesz rosszat akar nekik.
És egy mondat a balos, balliberális politikai elemzőkről és elemzőknek és újságíróknak is:
Gyerekes és végtelenül amatőr volt az a vágyvezérelt lelkesedés, amelyben arról győzködtek ők is mindenkit, hogy a „cigány-téma” kitart a kampányban, sőt, el is dönti azt.
Tévedtek, mert nem eldőlni fog, hanem az már meg is történt. Ma egyértelműen eldőlt, hogy nem leszünk segélyország. És a józan többség (cigányok és nem cigányok) ezt mindannyian megértették.
Innentől már csak szakpolitikai kérdésekről tudunk cigányügyben vitázni – remélem, lesz rá lehetőség mihamarabb és lesz, aki szeretne is. Gyertek.
