Igen, Dani!

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

Bayer Zsolt
IzraelATVMagyar Péter 2026. 02. 11. 14:47
Fotó: Hatlaczki Balázs
Igen, Dani, kussolni fognak. Ugyanis ezeknek az égvilágon semmi sem fontos, semmi sem a meggyőződésükből fakad. Nézd meg, hogyan jutottak a minden bokorban antiszemitát orrontó hatalmas filoszemitizmustól és Izrael-rajongástól minden skrupulus nélkül a nyílt Izrael-gyűlöletig és antiszemitizmusig, csak azért, mert most szerintük arab hátsót kell nyalni. Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya. 

És e mákony jelenlegi reménysége egy pszichopata moral insanity, aki ebből következően azt mond, azt csinál, azt hazudik, amit csak akar,

 ezek a hozzá hasonlóak meg fogják tapsolni vagy legfeljebb befogják a pofájukat, ha végképp vállalhatatlan. Igen, akkor kussolnak.

Mint most.

Felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára.

