A háború valójában mély emberi drámákat rejt

A közmédia számára rendkívül fontos, hogy a média eszközeivel élve részt vállaljon a kárpátaljai magyarok és a menekültek támogatásában, bemutassa a magyarok szolidaritását, a jó szándékú embereknek a bajbajutottak segítésére irányuló törekvéseit, a Híd Kárpátaljáért program keretében megvalósuló összehangolt segítséget.

Munkájuk közben emberi drámák zajlanak a szemük előtt, a háború másik arca. Rendkívül nehéz a gyerekek sorsa, a beteg gyerekeké pedig különösen fájdalmas ebben a háborús helyzetben.

Siklósi Beatrix szomorúan említette a lebombázott Kijevből menekült család kisfiának az esetét, akinek komoly kezelésre van szüksége. Nagy nehezen vergődtek el a határig, és itt már jött a segítség. Nemcsak menekülniük volt muszáj, hanem a beteg gyermekük ellátását is biztosítaniuk kellett. Így ez kétszeres futás volt az életért. Egy másik történet is könnyeket csal az ember szemébe. Egy Kárpátalján élő, nyolcvan év körüli nagymama, amikor arról volt szó, hogy ideje menekülni, kijelentette, hogy nem megy. Hiába mondták neki, hogy bombázás lesz, kitartott mellette, hogy ő ide született, itt élte le az életét ebben a faluban, ő innen el nem mozdul. A szülőföldjéhez való tartozása mindennél fontosabb számára. Így a családnak nélküle kellett elmenekülnie, ott kellett ­hagyniuk a nagymamát.

Mint ismeretes, a köztársasági elnök kezdeményezésére rendkívüli Jónak lenni jó! műsorban szólít fel a bajba jutottak támogatására a magyar közszolgálati média. A már ismert, 1357-es adományvonal továbbra is él, emellett a [email protected] e-mail-címre is lehet küldeni a felajánlásokat, amelyekről a Duna Televízióban minden hétköznap este 20.45-től, a Kossuth Rádióban pedig a Napközben című műsorban 10.15-től számolnak be.

Borítókép: Siklósi Beatrix (Fotó: Szigetváry Zsolt)