Tárgyalásra készülnek a kormánnyal

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján a pedagógusok béremeléséről azt mondta, hogy az idén, jövőre és az azt követő évben ígért tíz-tíz százalékos emelést biztosan megvalósítja a kormány. A miniszterelnök kiemelte, hogy a kőbe vésett harminc százalékon túl további béremelés is lehetséges, ha azt megengedi a magyar gazdaság teljesítménye. A kormányfő hangsúlyozta: elvi alapon nem ért egyet azokkal a közgazdasági megoldásokkal, hogy bármilyen állami ágazatnak a minimálbérhez kötik a bérezését, mert a minimálbér befolyásolására csak részleges lehetőségük van, és nem akarják kiszolgáltatni az államkasszát.

Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke lapunknak elmondta: a jelenlegi kormány ciklusa lejárt, a PSZ és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közös sztrájkbizottsága várja az új kormány megalakulását.

Hozzátette: a sztrájkbizottságnak ezt kötelező megvárnia, hiszen jelenleg nem áll rendelkezésre olyan partner a tárgyalásokhoz, aki döntést tudna hozni a sztrájkkövetelésekről. A pedagógus-szakszervezeteknek ugyanis nem az a célja, hogy sztrájkot szervezzenek, hanem hogy az oktatásban évek óta megoldatlan kérdésekben – amelyeket ők követelésekben fogalmaztak meg – eredményt tudjanak felmutatni.

A választások ­miatt és az új kormány megalakulására várva ezért függesztették fel a sztrájkot, de a sztrájkbizottság továbbra is dolgozik. A PSZ elnöke beszélt arról is: olyan alacsonyak a munkabérek és olyan magasak a munkaterhek, hogy emiatt egyre kevesebben választják a pedagóguspályát. Szabó Zsuzsa szerint ez azt jelenti, hogy már most sok dolgozó hiányzik a rendszerből, de néhány éven belül a pályára lépők és a nyugdíjba menők közötti különbség tovább fog nőni. Úgy gondolja, a háromszor tízszázalékos béremelés nagyon kevés, nem tudja pályára vonzani a fiatalokat, az ott dolgozókat pedig nem tudja megtartani.