Kiderült, a DK-közeli Ezalényeg.hu-nak is Szegiben lehet a könyvelése

A DatAdat ténykedése miatt nemcsak a NAV, hanem a rendőrség is nyomoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság pedig ugyancsak vizsgálódik. Emlékezetes, a 2022-es kampányban a baloldal hozzávetőleg egymillió választót érhetett el telefonhívásokkal, sms-ekkel, de fölmerült a gyanú, hogy az akciót lopott adatbázisok felhasználásával hajtották végre, hiszen olyan kormánypárti szimpatizánsok is kaptak hívásokat Márki-Zayéktól, akik bizonyosan nem adták meg nekik a telefonszámukat.

Az eset után a gyanú a DatAdatra terelődött, mivel maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje is elismerte, hogy Bajnaiék cége dolgozott a kampányán. A DatAdat hevesen tagadta, hogy érintett lett volna az ügyben.

Azóta az is kiderült, hogy a baloldal kampányát ismeretlen eredetű amerikai forrásokból finanszírozták, egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül, amelynek igazgatója az a Korányi Dávid, aki korábban éppen Bajnai Gordon főtanácsadója, majd kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára volt. Korányi 2019-ben Karácsony Gergelynek is főtanácsadója lett, amíg a főpolgármester vissza nem vonta megbízatását, miután kínossá vált, hogy a New Yorkban luxuskörülmények között élő férfi „távmunkában” dolgozik.

Ma már tudjuk, hogy Korányiéknak csaknem kétmilliárd forintot sikerült becsatornázniuk a baloldal 2022-es kampányába, és ebből az összegből fizette ki Márki-Zay Péter, Bajnai és társai DatAdatját is. Mindez pedig felveti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját és jelentős nemzetbiztonsági kockázatot is jelent.