Amerikai befolyás Magyarországon 6.

A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció nyilatkozatban állt Sorosék mellé: „…mi sem természetesebb, hogy a DK egyetért az Önök kezdeményezésével, és támogatjuk a 12 pontot.” Arról is biztosították a kezdeményezőket, hogy „az Országgyűlésbe bejutó képviselőik minden, ezt a célt szolgáló javaslatot támogatni fognak szavazatukkal is, illetve a DK szakértői komplex javaslaton dolgoznak.”

A folyamatosan napirenden tartott gumicsont, a korrupció elleni küzdelem álcája alatt tehát a valóságban mindez egy kontúrtalan, ám a Soros-szervezetek által összeállított kormányprogram felvállalását jelentette volna. A kormányzati hatáskörök ehhez hasonló kiszervezése Sorosék szervezeteihez gyakori modell, egyaránt tetten érhető az Egyesült Államokban, ahol a Demokrata Párt adminisztrációját szövi át a Soros-hálózat, illetve a brüsszeli bürokrácia működésében.

Ismert, hogy Sorosnak kiterjedt kapcsolatrendszere van Brüsszelben, az uniós intézményrendszerben is.

A Soros-szervezetek papíron tanácsadói szerepet töltenek be a brüsszeli politikában, valójában azonban nyomást gyakorolnak a döntéshozókra, és szerepük lehetett többek között a Magyarországot elmarasztaló jelentésekben is. A spekuláns bejáratos az Európai Bizottság vezetőinek irodáiba, gyakrabban találkoznak vele az uniós döntéshozók, mint az egyes tagállamok állam- és kormányfőivel. Korábban az is nyilvánosságra került, hogy a Soros Györgyhöz köthető, EP-akkreditációval rendelkező lobbisták évi 52 alkalommal, vagyis szinte heti rendszerességgel találkoznak a bizottság képviselőivel. A hivatalos adatok szerint csak 2016-ban a lobbizási költségek elérték a 2,5 millió eurót.