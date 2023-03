Marxista kiadvány jelent meg hazánkban német baloldali háttértámogatással

Ahogyan minden pedagógia, úgy a kritikai pedagógia is szükségszerűen értéktelített, és ez esetben szükségszerűen baloldali is, mert célja az igazságtalanságok kritikai vizsgálata és a társadalmi változás elindítása. A saját programjainkon is nyíltan értékvezérelt módon tanítunk arról, hogy nekünk mit jelent az igazságos világ, arról, hogy mi az elnyomás, és hogy ez hogyan jelenik meg ma Magyarországon vagy a világ más helyein.