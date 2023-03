Takács Péter: „Megvédjük a kamara által fenyegetett orvosokat”

Ne feledjük, hogy a baloldal már a kampányban is arról beszélt, hogy el kellene érni, hogy az orvosok is lázadjanak fel, mert azzal összeomlana az egészségügy és a kormány. A baloldal minden ürügyet megragad, hogy Brüsszelhez szaladgáljon Magyarországnak ártani. Itt viszont most a magyar emberek egészségügyi ellátása a tét, képesek azt is veszélyeztetni a hatalomért