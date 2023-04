Erdő Péter: A béketeremtés mindig áldozatvállalást kíván

Találkozás Krisztussal

Húsvét ünnepéről szólva a bíboros emlékeztetett:

nagyszombaton ér véget a negyvennapos bűnbánati idő, a felkészülés a föltámadt Krisztussal való találkozásra.

A bűnbánat legfőbb cselekedetei már az Ószövetségben is világosan szerepelnek: ezek az imádság, a böjt, ma inkább az önmegtartóztatás, hiszen sok mindentől tartózkodhatunk, nemcsak az evéstől, ivástól, hanem például a közösségi médiától is, valamint az alamizsna, vagyis a segítő szeretet gyakorlása. Ez is lehet sokféle, hiszen nem csak természetbeni adományokat vagy pénzt adhatunk, hanem személyes közelséget, társaságot, látogatást, fizikai segítséget is. Továbbá a tárgyi adománynak sem a pénzbeli értéke a döntő – hívta fel a figyelmet.

Jézus nagyon szépen beszél erről a szegény asszony két fillérjéről szóló példabeszédben – idézte fel a bíboros. Adakozhat valaki szerény körülményei ellenére nagylelkűen, míg egy jómódú ember jelentős adományt is adhat félkézzel.

Ahogy valamikor egy gazdag ember mondta, úgy kell adakozni, hogy „fájjon nekünk”.

Tehát amikor felmerül bennünk, hogy ez talán túlzás, „akkor értük el a határt, ami már valóban épít, alakít bennünket”.

Erdő Péter kiemelte: „nálunk, katolikusoknál az ünnepre készülés fontos eleme a húsvéti szentgyónás, ami különösen alkalmas arra, hogy Krisztussal találkozzunk és hozzá igazítsuk az életünket”. De már nemcsak ahhoz a Krisztushoz, aki szeretetből még a szenvedést is vállalta értünk, hanem ahhoz, aki győztesen föltámadt a halálból, és minket is örök boldogságra hív.