Hét pont, ami ízekre szedi Karácsony Gergely védekezését

Karácsony hetedik állítása...

Budapest első embere váltig tagadja, hogy Korányi Dávid is gyűjtött neki pénzt. Korányit ma már talán nem kell senkinek bemutatni: ő hozta létre az Action for Democracyt (AfD), azt a szervezetet, amely az 2022-es országgyűlési választás kampánya idején hárommilliárd forintnyi dollárt továbbított a baloldal különféle szereplőinek. Korányiról azt is megírtuk, hogy életútja alapján lényegében Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök embere.

...és ami cáfolja

Egyrészt az, hogy a 99 Mozgalom egy darabig a támogatott szervezetek között szerepelt az AfD honlapján. Ennél is árulkodóbb ugyanakkor a Mediaworks egyik tettenéréssel felérő felvétele. Ezen az látszik, hogy Karácsony előválasztási kampányában, a „Kezdődjön a változás!” nevű, 2021. szeptemberi rendezvényén is feltűnt Korányi. Nem is akárhogy: látszólag éppen úgy, mint egy kampányember.

Egyvalami biztos

A 99 Mozgalom több százmilliós szövevényes ügyének végére hatósági vizsgálat tehet pontot. Mint megírtuk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást indított költségvetési csalás gyanújával érkezett feljelentés miatt.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond, mellette Őrsi Gergely (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP) II. kerületi polgármester és Tordai Bence (Párbeszéd), a választókerület ellenzéki országgyűlési képviselője a fővárosi járműcsereprogramról tartott sajtótájékoztatón a Széll Kálmán téren 2023. június 15-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)