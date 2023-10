„Magyar születésű” – a liberálisok megfejtése szerint elüldözték a Nobel-díjasokat

Két nap alatt két magyar Nobel-díjas, mondhatni százszázalékos eredmény. Egy egész ország lehetne büszke, de vannak, akik még a történelmi és örömteli pillanatot is gyűlölködésre és orbánozásra használják fel. A balliberálisok megfejtése Karikó Katalin és Krausz Ferenc világraszóló sikere kapcsán: „mindkét kutatót elüldözték!”

Nem a magyarok sikere…

„Most ne tépelődjünk egy darabig, hogy Karikó Katalinnak is el kellett mennie, hogy elérje a Nobel-díjat érdemlő teljesítményt. Most nem ez a fontos.” – kezdte gratulációját tegnap Gyurcsány Ferenc. Ahhoz képest, hogy szeirnte nem ez a fontos, ma Krausz Ferenc kapcsán is elkerülhetetlennek érezte kiemelni bejegyzésében, hogy „régóta külföldön dolgozik” – ami tényszerűen sem állja meg teljesen a helyét, hiszen az utóbbi években több időt tölt itthon…

Mint arról beszámoltunk, Fekete Győr Andrásnak már Karikó Katalin elismerése után, azonnal Orbán Viktor jutott eszébe. A Momentum politikusa nem tágított ma sem. „Nem kellene itt valamin elgondolkodni?” – szegezte a kérdést Facebook-oldalán követőinek, felidézve, hogy Krausz Ferencnek a magyar mellett osztrák állampolgársága is van, és Németországban dolgozik.

– Ezek között a tehetségek között szinte nem is akad olyan, aki tudományos eredményét Magyarországon érte volna el, azt mutatja, hogy bizony országként és társadalomként komoly önkritikára van okunk. Annak idején Karikó Katalint Magyarországon ellehetetlenítették, és eredményeit végül Amerikában érte el, ahogy oly sok más magyar tudós, akiknek a világ sokat köszönhet – vélekedett Karikó Katalin sikere után Gyöngyösi Márton is. A Jobbik elnöke ma pedig gratulált a „magyar származású” Krausznak.

„Nagyon rendes dolog, hogy a magyar politikai vezetés közösségi médiás posztokban ennyire büszke a külföldön befutott magyar Nobel-díjasokra. Semmi gond sincs azzal, hogy ezekhez a sikerekhez semmi közük, hiszen hogyan is lehetne” – háborgott a közösségi médiában Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója is.

A 444.hu Facebook-oldalán „magyar születésű tudósként” hivatkozott Krausz Ferencre, majd külön cikket szenteltek annak, hogy mennyire magyar tudós a Nobel-díjas Krausz Ferenc? De ebben legalább elismerik, hogy a kutató tényleg nem szakadt el hazájától, sőt még azt is, hogy a kormány öt év alatt húszmilliárd forinttal támogatott egy Krausz nevéhez fűződő kutatást.

Az RTL.hu és más oldalak pedig Nyáry Krisztiántól idézték a „fájdalmas adatot” arról, hogy „hány olyan Nobel-díjasunk van, akit nem próbáltak meg elüldözni Magyarországról”.

Karikó Katalin egy újabb elüldözött magyar Nobel-díjas – kesergett cikkében az Amerikai Népszava is.

A szélsőbaloldali kiadvány odáig megy, hogy még Karikó Katalinnak is nekiesik.

Szerintük az „Orbán-rezsim az utcán veri a jövő potenciális Nobel-díjasait (…), Karikó Katalin pedig ezt hagyja, sőt eddig asszisztált is hozzá.”

Nem Magyarországon született, magyar vagyok!

Ha a szerzők olvasták volna interjúnkat Krausz Ferenccel, ők is tudnák, a kutató sosem tagadta meg magyarságát. Ő maga erről úgy nyilatkozott: „azt vallom, hogy az ember ott dolgozzon, ahol a leghatékonyabban teheti azt. Mondom ezt arra vonatkozóan is, hogy Palkovics László miniszter úr támogatásának köszönhetően olyan program indult Magyarországon, amely miatt időm egyre nagyobb hányadát itthon töltöm.” Karikó Katalin szintén többször leszögezte, hogy:

nem Magyarországon született, hanem magyar vagyok!

Ha pedig nem beszélne önmagáért, hogy 2019 óta Magyarország kormánya eddig húszmilliárd forinttal támogatta Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjas kutatócsoportját, akkor is érdemes ismerni a mai tudomány működését.

– A tudományban nincsenek nemzeti határok, az elért eredmények közösek. Ez a két Nobel-díj azt jelenti, hogy a magyar tehetség jelen van a világban, ami a kiváló magyar közoktatásnak és felsőoktatásnak köszönhetően tud kiteljesedni – magyarázta lapunknak Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke. Emlékeztetett rá, hogy a külföldi kutatásokkal kiérdemelt elismerések a hazai tudomány hírnevét is öregbítik. Karikó Katalin és Krausz Ferenc egyaránt számtalan szállal kötődik Magyarországhoz, mindkettő megőrizte magyar állampolgárságát, szoros szakmai kapcsolatot tart fenn hazai kutatóhelyekkel.