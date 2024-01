Nem sokan mentek el a diákok tüntetésére

Az oktatás halott! – hangzott el az Egységes Diákfront szombat délutáni demonstrációján, amelyet a Belügyminisztérium épülete elé hirdettek meg az oktatás és a tanárok mellett. A megmozduláson mindössze néhány százan jelentek meg, akiket a házigazda a „Pintér-cirkuszból” köszöntött, és úgy fogalmazott: „a misztikum és a varázslat délutánját ünnepelhetjük együtt”. Azzal folytatta, hogy a szombati akció célja három fontosnak nevezett információ átadása. A kormány által bejelentett tanári béremelés a demonstrálók közös eredménye, amit a kormány nem vehet el tőlük – hangoztatta, és azzal folytatta, hogy a béremelés csak a követeléseik töredéke, a modern oktatáshoz modern tananyag kell, „a honvédelmi ismeretek nem válthatják fel a médiát”.

A következő vezérszónok szerint a kormány félrevezette a pedagógusokat, mert nem teljesült a többi követelésük. Ezért a tiltakozások folytatására szólította fel a jelenlévőket. Az Egységes Diákfront vezetője szerint évente tíz százalékkal nő a pályaelhagyó pedagógusok száma, és Pintér Sándor belügyminiszter rendőrséget csinál az oktatásból. Arról is beszélt, hogy a fiatalok negyven százaléka funkcionális analfabéta.

Pál Alexandra, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének szónoka is az érdekvédők érdemének nevezte a béremelést, viszont fontosnak tartja, hogy ez ne legyen szemfényvesztés. A 32,2 százalékos emelés szerintük valójában csak 12 százalék, mert nagy volt az infláció, így ez tulajdonképpen bérkorrekció, és mint ilyen, nem elegendő. A tanári béreket a diplomás-minimálbérhez kellene kötni, és további emelésekre van szükség – hangoztatta a felszólaló.

A megmozduláson beszédet mondott Juhász Péter, az Együtt volt pártelnöke is, aki az V. kerületben szeretne indulni polgármester-jelöltként az önkormányzati választásokon. A Fridays for Future és az Adom Diákmozgalom bejelentette, hogy az aHanggal közösen több mint 250 ezer konzultációs ívet gyűjtöttek össze. Egyúttal beharangozták, hogy konzultációt indítanak közéleti és oktatási kérdésekben, márciusban pedig a javaslataikat is megfogalmazzák.

Fotó: Gábor Márton

A helyszínen lévő tüntetők egy Pintér Sándort mintázó kartonfigurát hipnotizáltak, amit eredetileg meg akartak rongálni, de a rendőrség közbeavatkozott. Helyszíni tudósítónk szerint a résztvevők között konzultációs íveket is gyűjtenek, néhány momentumos aktivista pedig a párt ifjúsági tagozatába, a TizenX-be toboroz tagokat. A gyűlésen az is elhangzott, hogy a bejelentett béremelés csak szemfényvesztés, a választások után a kormány vissza akarja állítani a korábbi fizetéseket.

A tüntetés A Pál utcai fiúk musical grunddala, Dés László Mi vagyunk a grund című szerzeményének közös eléneklésével és a „Pintér, takarodj!” rigmus skandálásával zárult. Végezetül a szervezők külön megköszönték a rendezvényt biztosító rendőrök munkáját, és hogy forró teát kínáltak a résztvevőknek.

Fotó: Gábor Márton

Az Egységes Diákfront azért hirdette meg a demonstrációt, mert értetlenül fogadta a kormány által meghirdetett pedagógusbér-emelést. A trágár megfogalmazásoktól nem idegenkedő fiatalok arról beszélnek, hogy a kormány hazudott. Közösségi oldalukra feltett videójukban úgy fogalmaztak, hogy a kormány megígérte a 32 százalékos béremelést, és most el akarják venni.

A diákok mögé bújva ugyancsak tüntetni hívta a pedagógusokat a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Totyik Tamás szerint bár szombatra a diákok kezdeményezték a szervezést, de arra buzdította a tanárokat, hogy aki teheti, vegyen részt és segítse a diákok tiltakozását.