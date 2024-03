Messiásra várva

Továbbá aki üvöltözés és szidalmazás közben sorban lerángatja az ágytámla tetején lévő könyveket, és azokat levetett nadrágjával együtt összegörnyedten rettegő feleségéhez vágja, miközben szegény nő imádkozik, nehogy megsérüljön a gerince a hátán csattanó övcsattól, végül, elunván az őrült dühöngést, eldől, mint a rohadt nád, és alszik egyet, az emberi mivoltából kivetkőzött pszichopata fenevad.

Bántalmazó viselkedése lerántja a leplet narcisztikus személyiségéről, aki mindig mindent jobban tud, aki mindenkinél különb, alkalmasabb mindenre, mint bárki más, és a Nap is neki köszönheti, hogy ilyen nagyszerű felület veri vissza a fényét, mint amilyen ő. Így viszont teljesen hiteltelen, józan gondolkodású ember csak nagyon rövid ideig tudja komolyan venni az ilyet, amitől ő persze rettenetesen meg tud sértődni.

Ezek után fölvetődik a kérdés, miért foglalkozik egy sértett, hiteltelen, komolyan nem vehető gazemberrel a teljes magyar nyilvánosság hetek óta, nap nap után, reggel, délben és este. Nagyon egyszerű a válasz: azért, mert az illető áruló. Oda piszkít, ahol eddig evett. És mint tudjuk, az áruló, bár mindenkinek unszimpatikus, no de az árulás, az sokakban felcsillanthatja a reményt, talán most, felkapaszkodva az árulás keltette hullámokra véget vethetnek eddigi politikai sikertelenségüknek. Az Orbán-fóbiások roggyant seregei most abban látják az utolsó szalmaszálat, hogy az áruló az ügyészségen vádolta meg a nemzeti kormányt és magát a vádhatóságot, hogy összejátszva megmásítottak egy nyomozást. Erre egy olyan hangfelvétel szolgál számukra bizonyítékul, amit a bántalmazó gazember készített az akkor még kormánytag feleségével folytatott beszélgetésről. Ez a semmi konkrétumot nem tartalmazó, rossz minőségű, zavaros felvételen szereplő beszélgetés javarészt úgy zajlott, hogy a felvételt készítő gazember az akkor még kormánytag felesége szájába adta azokat a kijelentéseket, amit most úgy tálalnak, mint legfőbb bizonyítékait az Orbán-rezsim romlottságának.