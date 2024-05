Gyilkosság nem marad felderítetlenül Budapesten

– A Fővárosi Közgyűlés március végén egyhangúlag fogadta el a főkapitány éves beszámolóját, amit azzal kezdett, hogy intenzív éve volt tavaly a BRFK-nak. Mit értett ezalatt?

– Többek között arra utaltam, hogy számos kulturális, sport és politikai rendezvény volt a fővárosban. Ráadásul, tavaly három napot is eltöltött a pápa Budapesten. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Ferenc pápa látogatásának biztosításában részt vehettünk, és a társszervekkel együtt sikeresen biztosítottuk a pápalátogatást. Ide sorolhatom még az atlétikai világbajnokságot, illetve Európa-liga kupadöntőt is rendeztek a magyar fővárosban. Tavaly 3240 rendezvényt biztosított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), ebből csak 13 volt, amit megtiltottunk vagy korlátoztunk. Ez is azt mutatja, hogy a BRFK a lehető legszélesebb körben biztosítja a békés gyülekezéshez való jogot.

– Mindezek mellett persze a mindennapok közbiztonságát is szavatolnia kell a rendőrségnek.

– Pontosan, mi akkor végezzük jól a munkánkat, ha nemcsak a számok mutatják, hogy tényleg egy békés, biztonságos fővárosban élnek, dolgoznak itt az emberek, hanem ez valóban találkozik a lakosság érzetével, és a lakosság is jórészt így gondolja. Az átlagos kiérkezési időnk 12 perc, így az országban az egyik leggyorsabban kiérkező egység a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nincs okunk szégyenkezni. Tőlünk teljesen független felmérések is azt mutatják, hogy Budapest biztonságos város.

Például az egyik neves turisztikai magazin reprezentatív felmérése szerint az egyedül utazó hölgyek tekintetében Budapest az egész világon a harmadik legbiztonságosabb város. A Jewish News Syndicate pedig arról írt tavaly, hogy „Budapest az egyetlen olyan nagy európai főváros, amely megérdemli a zsidók számára a biztonságos jelzőt”.

– Mindez tetten érhető, ha megnézzük a tavalyi statisztikát?

– Igen, tavaly és tavalyelőtt is összesen a fővárosban körülbelül negyvenezer bűncselekményt követtek el. Vannak bűncselekmény típusok, amelyek számai emelkednek, vannak, amelyek csökkennek. Az azt megelőző évhez képest tavaly csökkent például az emberöléseknek a száma. Megjegyzem, egy emberölés is sok, viszont, ami nagyon fontos, hogy mind a 35 Budapesten elkövetett emberölést sikerült felderítenünk. Ez hosszú évek óta így van, hogy nincs felderítetlen emberölés Budapesten. Emellett, drasztikusan csökkent a lakásbetörések száma, de a személygépkocsi lopás is jóval kevesebb volt az elmúlt évben, mint azt korábban tapasztalhattuk. 2010-ben még 3300-at elloptak Budapesten, ez mára 103-ra redukálódott. Hozzáteszem, körülbelül tíz év alatt a rablások száma 90 százalékkal csökkent, de ami ennél is fontosabb, hogy 95 százalékban sikerül elfognunk az elkövetőket.

– Annak valóban van visszatartó ereje, ha az elkövető tudja, hogy azonnal lecsaphat rá az igazságszolgáltatás.

– Így van, és ez más cselekményeknél is tapasztalható: zéró toleranciát hirdettünk meg az illegális gyorsulási versenyekkel, illetve a szabályokat szándékosan áthágókkal kapcsolatban is: csak tavaly ezzel összefüggésben 133 alkalommal szerveztünk akciót, amiben nyolcszéz kollégánk vett részt.

Azt tapasztaljuk, ha azonnal jön a szankció, annak van visszatartó ereje. Emellett az elmúlt évben 224 ezer esetben alkalmaztak a kollégák szondát. Ez hatalmas szám, ennek is van visszatartó ereje. A halálos kimenetelű balesetek száma csökkent, tavaly 43-an vesztették életüket közlekedési balesetekben, ez pont 43-mal több, mint amennyinek lennie kellene. Nem vagyok elégedett a személyi sérüléses balesetek együttes számával sem, ugyan csökkent a számuk négy százalékkal a 2022-es évhez képest, de van tennivalónk még bőven e tekintetben.

– Anélkül, hogy ránéznék a statisztikára, abban is biztos vagyok, hogy a kiberbűnözés is bőven adott és ad önöknek feladatot. Tévednék?

– Sajnos nem, ki is akartam emelni, hogy a bűncselekmények és a bűnözés struktúrája, dinamikája folyamatosan változik. Az elmúlt években egyértelműen tapasztalható volt, hogy a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma nagyon komoly, emelkedő tendenciát mutat.

– Gondolom, ez világszintű.

– Persze, ez nem Budapest specifikus, nem Magyarország specifikus, hanem egész Európában és a világon is nagyon sok ország küzd ezzel. Nagyon komoly nemzetközi hátteret mutatnak ezek a bűncselekmények, külföldről irányítják nagy részét, nagyon komoly technikai felszereltség áll rendelkezésükre. Éppen ezért 2021-ben egy önálló kibervédelmi egységet hoztunk létre. Egy évre rá már egy műveleti központ is megalakult, ahol a nemzetközi műveleteinket is irányítjuk, nemegyszer külföldi kollégákkal közösen. Nem egy nagyszabású akción vagyunk már túl együtt.

Viszont, nagyon fontos, hogy újra és újra felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy figyeljenek oda, ne dőljenek be az online csalóknak, és ne árulják el nekik a bankkártya adataikat.

Ami érdekes változás, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta a kibertérben elkövetett bűncselekmények egy szabad szemmel is jól látható részénél ukrán hátteret és ukrán elkövetőket tapasztalunk. Erre egyelőre nincs magyarázatunk.

– Ha már a lakosságra leselkedő veszélyeknél tartunk, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények statisztikája milyen irányba mutat?

– Látható itt is a csökkenés, de nem vagyok maradéktalanul elégedett, bár tavaly volt egy óriási drogfogásunk. 23 milliárd forint értékű kokaint foglaltunk le Csepelen.

– Ennek a lefoglalásnak nagy visszhangja volt a sajtóban. Mit lehet a nyomozásról tudni, vannak már gyanúsítottak?

– Ecuadorból érkezett Mexikó és Németország érintésével egy banánszállítmány, és aközé volt elrejtve egy óriási konténerben a kábítószer. Jelenleg ismeretlen tettes ellen zajlik a nyomozás.

– Magyarország volt a drog célállomása?

– Mi azt gondoljuk, hogy inkább innen továbbszállították volna a kábítószert máshová. Mindenesetre akkor sikerült megzavarni az elkövetőket, amikor ezt a konténert próbálták különböző eszközökkel kinyitni, és utána a helyszínre érkezve a kollégáim 150 kilogramm mennyiségű és rendkívül magas tisztaságú kokainra bukkantak.

– Korábban ugyanazon a helyszínen, a csepeli szabadkikötőben a rendőrök egy szintén Ecuadorból érkező, tízmilliárd forint értékű kokainszállítmányra bukkantak. Van egyezés a két ügy között?

– A nyomozás érdekeire tekintettel erre még most nem mondanék semmit, de folyamatosan vizsgáljuk a két ügy közötti hasonlóságokat. Nyilván az út, az irány az teljességgel egyezik, tehát azt gondoljuk, hogy lehet kapcsolat. Visszatérve az eredeti kérdésére, azt gondolom, hogy még kell fokoznunk a kábítószer-ellenes működésünk hatékonyságát.

Nem a fogyasztókat célozzuk meg, hanem a dílereket, a haszonélvezőket akarjuk elfogni. Abban hiszünk, hogy a kínálati oldal csökkentésével egyre kevesebb kábítószert lehet Budapesten értékesíteni.

– Szintén nagy port vert fel a sajtóban a tavaly februárban történt antifasiszta támadássorozat, amikor a kitörés napjához közeli időpontokban egy szélsőbaloldali csoport tagjai agyba-főbe vertek járókelőket Budapest utcáin. Mik a legújabb fejlemények ebben az ügyben?

– Itt egy húszfős, erőszakos csapatról beszélünk, amely jó részt német és olasz állampolgárokból állt, de volt köztük más külföldi nemzetiségű személy is. Öt helyszínen követtek el rendkívül szervezetten, kilenc sértett sérelmére brutális, nagyon súlyos támadásokat. Bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés miatt folytatjuk a büntetőeljárást. A sértettekről az mondható el, hogy terepmintás, vagy katonai jellegű ruhadarabokat, esetleg bakancsot viseltek – az elkövetők ideológiai alapon támadták meg az egyébként sétáló, teljesen vétlen sértetteket.