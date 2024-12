Még a Telex videójában is többen álltak Menczer Tamás mellé + videó

A Telex munkatársai elmentek egészen Zsámbékig, amelynek országgyűlési képviselője Menczer Tamás, hogy arról faggassák az embereket, hogy

kinek a viselkedését helytelenítik inkább: amikor Menczer Tamás szembesítette Magyar Pétert, vagy esetleg amikor a Tisza Párt elnöke tette ezt?

Menczer Tamás mai bejegyzésében erre reagált.

Még a Telex videójában is többen vannak mellettem, mint ellenem

– jelezte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki megköszönte a zsámbékiaknak, hogy kiálltak mellette.

A közösségemet meg fogom védeni – tette hozzá a képviselő.

Mint lapunk megírta, Magyar Péter tiltakozásokkal kísért, show-műsorként előadott országos körútjának pécsi állomásán nem tudott az eddig tőle megszokott módon rejtőzködve megjelenni, mivel a helyszínen várt rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Fülöp Attila, akikkel indulatos szóváltásba bonyolódott élő adásban.

Menczer Tamás már több alkalommal hívta vitára Magyar Pétert, a baloldali politikus eddig azonban mindig kitért ez elől, de itt nem tudta elkerülni a szembesítést.

Menczer Tamás felidézte a Tisza Párt vezetőjének azokat az állításait, amelyeket a gyermekotthonok állapotával kapcsolatban tesz. Az ellenzéki politikus azonban folyamatosan hárított és igyekezett visszakérdezéssel elterelni a beszélgetést a számára kínos témákról. Magyar Péter folyamatosan – láthatóan idegesen és erőszakosan – belebeszélt a válaszokba, és többször is személyeskedett a kormánypárti politikusokkal.

Menczer Tamásra többször is azt mondta, hogy „büdös a szája”, ami egy ismerős vélemény lehet a baloldali politikustól, hiszen egy hangfelvétel tanúsága szerint ő a saját szavazóiról is így vélekedik. De a személyeskedés itt nem állt meg, Magyar Péter agresszív stílusban igyekezett elküldeni a helyszínről Menczer Tamást, felszólította, hogy „takarodjon”, és meg is lökte.