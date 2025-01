Menczer Tamás: Magyar Péter rémisztő példa

„Magyar Péter azt mondja, most a családunk jövője a tét” – idézte fel Menczer Tamás a közösségi oldalán.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint

Magyar Péter valóban példa a családdal kapcsolatban, egy „rémisztő példa…”

„A narcisztikus, beteges hazudozóval és brüsszeli főnökeivel szemben a családunkat és a hazánkat is meg fogjuk védeni” – jelentette ki Menczer Tamás.

Emlékezetes, a Tisza Párt elnöke volt az, akiről volt felesége és volt párja is azt állította, hogy egy agresszív, narcisztikus személy, aki olykor a fizikai erejével is képes visszaélni. Tavaly az is napvilágra került a baloldali politikusról, hogy megveti és sértegeti nemcsak a párttársait, de a választóit és még az időseket is.