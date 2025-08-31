Koncz Zsófiatanévkezdésidőkapszulapedagógusképzés

Idén tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre

A magyar kormány számára a családok támogatása nagyon fontos, különösen tanévkezdés idején.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 31. 20:10
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ebben az évben tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre és ez a harmadik év, amikor több mint százezren jelentkeztek a felsőoktatásba – mondta el a közmédiának a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap délután Tiszaújvárosban, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi tanévnyitó ünnepsége előtt.

Tiszaújváros, 2025. augusztus 31. Az iskola nyakkendőjét kapják meg az elsősök a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi, 50. tanévnyitó ünnepségén 2025. augusztus 31-én. MTI/Vajda János
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi tanévnyitó ünnepsége (Fotó: MTI/Vajda János)

Koncz Zsófia hozzátette, a felsőoktatásba jelentkezők körében a pedagógusszak volt a harmadik legnépszerűbb. Szerinte ez mutatja azt, hogy a magyar iskoláknak és pedagógusoknak 

nagyon nagy megbecsülése van, és a fiatalok igenis, vágynak arra, hogy utána majd a következő generációval ők tudjanak foglalkozni.

Kiemelte, a magyar kormány számára a családok támogatása is nagyon fontos, különösen tanévkezdés idején. Megjegyezte, idén a kormányzat 13 millió tankönyvet ad ingyenesen 1,2 millió diáknak, emellett százezer darab, a tanuláshoz fontos kisegítő eszközt is biztosítanak.

Az államtitkár a közmédiának adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy az előző tanévben hatszázezer gyermek részesült ingyenesen vagy kedvezményesen gyermekétkeztetésben. Hangsúlyozta, míg 2010-ben még 30 milliárd forintot költött erre a kormány, a jelenlegi országvezetés már 140 milliárd forintot fordít erre a területre. Hozzátette, idén 

Európa legnagyobb adócsökkentési programja

 is elindult. Mint mondta, augusztusban a családi adókedvezmény megemelkedett összegeit, valamint a csed és a gyed szja-mentességét már a pénztárcájukban is érezték a magyar családok.

 

Koncz Zsófia kiemelte, októberben a háromgyermekes, januárban pedig a kétgyermekes édesanyák is részesülnek a kedvezményekben. Hangsúlyozta, idén szeptemberben elindul az Otthon start program, amely a csok llusszal, a Babaváró hitellel és a falusi csokkal is kombinálható lesz.

 

Az államtitkár ünnepi köszöntőjében a többi között arról beszélt, a tiszaújvárosi iskola pedagógusai munkájának köszönhető az, hogy már ötven éve fennáll az intézmény. Hozzátette, az általános iskolában olyan barátságok kötődnek és olyan élmények részesei a gyerekek, amelyek meghatározzák az ember egész életét.

Markovicsné Szabó Enikő főigazgató kiemelte, az 1975-ben elindult intézmény az elmúlt fél évszázadban folyamatosan formálódott és megújult, de megőrizte alapvető értékeit: a gyermekközpontúságot, az elfogadást, a tudás iránti elkötelezettséget és az egymás iránti tiszteletet. Hozzátette, az intézmény ma már nemcsak általános iskolaként, hanem alapfokú művészeti iskolaként is segíti a tanulók fejlődését „testben, lélekben, szellemben és művészetekben egyaránt”.

Beszélt arról is, hogy az ötven évvel ezelőtt elindult iskola „generációknak adott tudást, értéket és második otthont”. Úgy fogalmazott, az iskola nemcsak egy épület, hanem „közösség, hivatás, élmény, jövőformáló erő”. Az ötvenedik, jubileumi tanév szerinte a közösen elért eredmények megünneplésére hívja a diákokat és a pedagógusokat, közösségük ereje pedig abban rejlik, hogy az „egyszerre tiszteli a múltat, írja a jelent és felelősen alakítja a jövőt”.

Az ünnepségen a diákok kulturális műsorával és az elsőévesek ünnepélyes eskütételével nyitották meg az új tanévet. A megnyitó után időkapszulát helyeztek el az iskola udvarán.

Borítókép: A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi tanévnyitó ünnepsége (Fotó: MTI/Vajda János)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

