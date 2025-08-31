Idén tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre

Ebben az évben tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre és ez a harmadik év, amikor több mint százezren jelentkeztek a felsőoktatásba – mondta el a közmédiának a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap délután Tiszaújvárosban, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi tanévnyitó ünnepsége előtt.

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi tanévnyitó ünnepsége (Fotó: MTI/Vajda János)

Koncz Zsófia hozzátette, a felsőoktatásba jelentkezők körében a pedagógusszak volt a harmadik legnépszerűbb. Szerinte ez mutatja azt, hogy a magyar iskoláknak és pedagógusoknak

nagyon nagy megbecsülése van, és a fiatalok igenis, vágynak arra, hogy utána majd a következő generációval ők tudjanak foglalkozni.

Kiemelte, a magyar kormány számára a családok támogatása is nagyon fontos, különösen tanévkezdés idején. Megjegyezte, idén a kormányzat 13 millió tankönyvet ad ingyenesen 1,2 millió diáknak, emellett százezer darab, a tanuláshoz fontos kisegítő eszközt is biztosítanak.

Az államtitkár a közmédiának adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy az előző tanévben hatszázezer gyermek részesült ingyenesen vagy kedvezményesen gyermekétkeztetésben. Hangsúlyozta, míg 2010-ben még 30 milliárd forintot költött erre a kormány, a jelenlegi országvezetés már 140 milliárd forintot fordít erre a területre. Hozzátette, idén

Európa legnagyobb adócsökkentési programja

is elindult. Mint mondta, augusztusban a családi adókedvezmény megemelkedett összegeit, valamint a csed és a gyed szja-mentességét már a pénztárcájukban is érezték a magyar családok.

Koncz Zsófia kiemelte, októberben a háromgyermekes, januárban pedig a kétgyermekes édesanyák is részesülnek a kedvezményekben. Hangsúlyozta, idén szeptemberben elindul az Otthon start program, amely a csok llusszal, a Babaváró hitellel és a falusi csokkal is kombinálható lesz.

Az államtitkár ünnepi köszöntőjében a többi között arról beszélt, a tiszaújvárosi iskola pedagógusai munkájának köszönhető az, hogy már ötven éve fennáll az intézmény. Hozzátette, az általános iskolában olyan barátságok kötődnek és olyan élmények részesei a gyerekek, amelyek meghatározzák az ember egész életét.