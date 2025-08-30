Kocsis MátéFideszTarr ZoltánTisza-adó

Kocsis Máté: A Tisza egy szánalmas, hazudozó brigád

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint elhallgattatták Tarr Zoltánt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 11:26
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
„Nagyon szánalmas, ahogy Magyar Péter csütörtök óta minden bejegyzését azzal kezdi, hogy ők majd adót csökkentenek. Tarr Zoltán alelnök viszont kussol vagy elkussoltatták, miután bevallotta ennek az ellenkezőjét egy zárt rendezvényen” – írta a közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője feltette a kérdést, hogy ha Magyar Péterék tényleg tele vannak adócsökkentő ötletekkel, akkor miért mondják azt a fontos emberei, hogy ezekről a kérdésekről nem szabad a választásokig beszélni.

Kellemes megvilágosodást kívánok! Nevetséges és szánalmas hazudozó brigád, élén egy megbízhatatlan, erőszakos, forrófejű alakkal. 225 nap, és felkenődnek a falra

– fogalmazott Kocsis Máté.

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

