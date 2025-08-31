FideszMSZPTisza PártotthonteremtésMagyar Péter

Skrabski Fruzsina: Medgyessy is megígérte, hogy megtartja a Fidesz által bevezetett otthontámogatást

Nem ez lenne az első alkalom, hogy egy ígéretet megszeg az, aki teszi.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Úgy tűnik, nem minden ígéret elhangzásakor vehető készpénznek annak betartása – legalábbis erre utal az ismert magyar dokumentumfilmes legfrissebb közösségi médiás posztja.

Skrabski Fruzsina (Forrás: Facebook)

– Medgyessy is megígérte, hogy megtartják a Fidesz által bevezetett otthontámogatást, de hatalomra kerülve rögtön megszüntették.

Ez megismétlődhet, elveszthetjük az összes családtámogatást, rezsicsökkentést egy új kormány esetén

– írta a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésében, utalva arra, hogy Magyar Péter is az Orbán-kormány vívmányainak megtartását ígéri most, mint a 2002-es országgyűlési választások kampányában Medgyessy Péter, az MSZP akkori kormányfőjelöltje, aki hatalomra kerülve szinte azonnal megszüntette Orbán Viktor első kormánya által bevezetett, a fiatalokat és családokat támogató kedvezményes otthonteremtési támogatásokat.

 

