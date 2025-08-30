„Nem bízom a Tisza Pártban!" – az utca embere nem akar Tisza-adót + videó

A járókelőket kérdezte Budapest utcáin a Mandiner arról, hogy mit gondolnak Magyar Péterék adópolitikájáról. Az erről készült videóból kiderül, hogy a megszólalók nagy része markánsan elutasítja a Tisza Párt többkulcsos szja-ra vonatkozó terveit. Egy férfi arról beszélt a Mandinernek, hogy

a többkulcsos adórendszert már kipróbálták Magyarországon, de nem működött,

sőt adóemelést hozott. Egy asszony csak annyit mondott, hogy nem bízik a Tisza Pártban, egy másik nő pedig arról beszélt, hogy Magyar Péter hazudik. Több olyan válaszadó is volt, aki nem fogta vissza magát.