Amíg a baloldali politikusok a megérdemeltnek hitt nyaralásukat töltötték, addig a főváros ismét káoszba fullad

Mozgalmas volt a politikai nyár Budapesten.

2025. 09. 24. 14:40
Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra
– Nyári szünet után vagyunk, összegezzük, mi is történt Budapesten: míg Karácsony Gergely és társai jól megérdemeltnek vélt vakációjukat töltötték, a fővárosban kigyulladtak a buszok, értelmetlen lezárásokkal és egyszerre végzett felújításokkal pedig történelmi nyári dugók gyötörtek – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott, hogy közben az is kiderült, a főpolgármester többségét adó Tisza Párt mindvégig átverte a magyarokat.

Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A frakcióvezető jelezte, hogy a velük szemben ülő két tiszás képviselő is beismerte: többkulcsos személyi jövedelemadóval akarják megsarcolni a magyar embereket, ami Budapesten évente átlagosan 356 ezer forintot venne ki a bukszából.

És ha már a valóságnál járunk: Ordas Eszter, a Tisza korábbi frakcióvezetője, nem bírta tovább Magyar Péter nyomása alatt, és lemondott a fővárosi képviselőségről. A helyére pedig az eddigi kettő Brüsszelből fizetett kétkulacsos képviselő mellé egy újabb érkezett Brüsszelből Gerzsenyi Gabriella személyében

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: mindez azért fontos, mivel a fővárosi Tisza-frakció harmada Brüsszel hangján szól hozzánk Budapesten. Tegnap élőben láttuk működni, milyen, amikor valaki Brüsszel kegyeltje. Egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát – emlékeztetett. 

Tudjuk, hogy akiket Brüsszelből fizetnek, azok felé mi az elvárás. Látjuk, hogy egészen véletlenül a Tisza programja pont egybeesik azzal, amit Brüsszel követel a magyar kormánytól évek óta. És arról is vannak sejtéseink, hogy mik lesznek még azok a brüsszeli kérések, amikről a Tiszának »még nem lehet beszélni, mert előbb választást kellene nyerni, és utána mindent lehet…«

– hangsúlyozta a frakcióvezető, majd rámutatott: nem fognak.

– Mi viszont hiszünk Budapestben, hiszünk a budapestiekben és abban, hogy ennek a színjátéknak hamarosan vége lesz. A legújabb eredmények is azt mutatják, hogy repedezik a budapesti ellenzék, apad a Tisza Budapesten is: vasárnap Józsefvárosban a Fidesz 52 százalékkal nyerte az időközi választást. Szívből gratulálunk Kozma Lajosnak – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: a budapestieknek jobb városvezetésre, valódi képviseletre van igényük, tisztességet, biztonságot, és fejlődést szeretnének. 

Mi ezért fogunk dolgozni a jövőben is

– jelentette ki.

 

 

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

