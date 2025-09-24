Rendkívüli

munkahelykormányOrbán Viktor

Az ellenzéknek nem tetszik, hogy a kormány több tízezer munkahelyet teremt

A kormány támogatásával csak az Alföldön mintegy ötvenezer új álláshely jött létre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 12:22
Fotó: MTI/Lehoczky Péter
– Az ellenzék gazdaságpolitikai vezetője azt mondta, hogy a kormány túl sok pénzt ad a vállalkozásoknak – emlékeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök arra mutatott rá, hogy az, amit Magyar Péter embere túl sok pénznek tart, az rengeteg munkahelyet hoz létre, amelyek a magyar családok megélhetéseit biztosítják.

Lőkösháza, 2025. szeptember 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond a Békéscsaba és Lőkösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztésének átadó ünnepségén a lőkösházi vasútállomáson 2025. szeptember 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A múlt héten jelentette be Szijjártó Péter, hogy egy 280 milliárd forintos beruházás hoznak Békéscsabára egy nagy nemzetközi vállalattal, amely 2500 munkahelyet hoz létre – emlékeztetett a kormányfő. Majd rámutatott: ha nem adott volna a kormány ehhez 49 milliárd forintot, nem lenne Békéscsabán 2500 munkahely.

– Az Airbus itt van már Gyulán, Kecskeméten hamarosan átadjuk a második nagy Mercedes-gyárat. Alföld-programról beszélek: Szegeden BYD, amely egy több ezres gyár, Békéscsabán Vulka és Debrecenben, pénteken adjuk át a BMW-gyárat, és ott már össze se tudjuk számolni összesen, hány gyárat fogunk átadni a következő időszakban – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Ha nem kalkulálok rosszul, – és azt hiszem, nem –, akkor ez a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet jelent itt, az Alföldön

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

@viktor_a_tiktokon Több ezer új álláshely az Alföldön. 🇭🇺🇭🇺💪 #orbanviktor #miniszterelnok #munkahely #Alföld ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)

Fontos híreink

