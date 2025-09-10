Az építőipari dolgozók bérét is megsarcolná a Tisza-adó

A Tisza-adó 2026 nyarától már a háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó (szja) bevezetését vetíti előre, amelynek következtében a garantált bérminimumot alig meghaladó kereset is már a 22 százalékos adókulcs alá esne a jelenlegi 15 százalék helyett.

A felvétel illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)

A Tisza-adó kalkulátorral könnyen kiszámolható, hogy hogyan érintené mindez a dolgozókat.

A Tisza-adó az építőiparban dolgozókat is nagyon megsarcolná

Veszprém vármegyében a jelenlegi nettó 308 ezer forintos átlagbérből (bruttó 445 409 forint) 66 811 forint szja-t fizetnek a mostani adórendszer szerint. A Tisza Párt által tervezett adóemelés után ez már a 22 százalékos adósávba kerül, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az összegre már 68 823 forint adót vonnak le, ami éves szinten 24 144 forint többletadót jelent. Ennyivel kevesebbet vinnének haza az építőipari dolgozók az új adórendszer szerint – olvasható a VEOL cikkében.