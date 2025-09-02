Barna Judit AnnamáriaTisza-adóMagyar Péter

Nem kér bocsánatot a megalázott borsodi tanártól a Tisza fővárosi képviselője

Szokásos Tisza-tempó.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 16:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz” – ezt Barna Judit Annamária írta egy Tisza-adóról szóló cikk alatt.

Vagyis Magyar Péter embere szerint az a pedagógus, aki nem ért egyet velük, az hazudik.

A Boon azt írta, hogy a nyilatkozat gyorsan lavinát indított el a közösségi médiában. Politikusok, pedagógusok és érdekvédők egyaránt elítélték a kijelentést.

A lap megkereste Barna Juditot, hogy megbánta-e a kijelentését, és bocsánatot kér-e érte. 

A politikus a cikk megjelenéséig nem reagált.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos adórendszert és bevezetné a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót. A Tisza-adó leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná.

Hogy a borsodi tanárokat mennyivel károsítanák meg Magyar Péterék, ebben a cikkben olvashatja.

Borítókép: A Tisza Párt képviselője a borsodi tanárokat gyalázta (Fotó: MTI/Purger Tamás)

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Szentkirályi Alexandra: Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya + videó

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu