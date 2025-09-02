Nem kér bocsánatot a megalázott borsodi tanártól a Tisza fővárosi képviselője

„Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz” – ezt Barna Judit Annamária írta egy Tisza-adóról szóló cikk alatt.

Vagyis Magyar Péter embere szerint az a pedagógus, aki nem ért egyet velük, az hazudik.

A Boon azt írta, hogy a nyilatkozat gyorsan lavinát indított el a közösségi médiában. Politikusok, pedagógusok és érdekvédők egyaránt elítélték a kijelentést.

A lap megkereste Barna Juditot, hogy megbánta-e a kijelentését, és bocsánatot kér-e érte.

A politikus a cikk megjelenéséig nem reagált.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos adórendszert és bevezetné a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót. A Tisza-adó leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná.

