  • Budai Gyula: „Javaslom Dobrevnek és a többi sz…rházinak, akik részt vettek ebben az aljas lejáratókampányban, keressenek maguknak egy nagyon jó ügyvédet”
Budai Gyulapolitikussajtótermék

Budai Gyula: „Javaslom Dobrevnek és a többi sz…rházinak, akik részt vettek ebben az aljas lejáratókampányban, keressenek maguknak egy nagyon jó ügyvédet"

Súlyos bűncselekménnyel gyanúsítottak meg kormánytagokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 13:49
„Javaslom Dobrevnek, Aratónak, Jámbor Bandinak, Magyar Péternek, NoÁrnak és a többi sz…rházinak, akik részt vettek ebben az aljas lejáratókampányban, amiben súlyos bűncselekménnyel gyanúsítottak meg kormánytagokat, 

keressenek maguknak egy nagyon jó ügyvédet,

mert szükségük lesz rá! A börtönben majd lesz idejük gondolkozni!” – írta közösségi oldalán Budai Gyula.

A kormánypárti politikus ezzel arra reagált, hogy 

minden alap nélkül indítottak ellenzéki politikusok és sajtótermékek összehangolt hazugságkampányt

a legsúlyosabb bűncselekménnyel, pedofíliával vádolva kormánytagokat. Ezzel nemcsak a miniszterekbe, hanem a rendőrségbe és az ügyészségbe vetett közbizalmat, végső soron a kormány megbénítását és megbuktatását tűzték ki célul.

Borítókép: Budai Gyula (Forrás: Budai Gyula/Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

