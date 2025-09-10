Deutsch Tamás: Magyar Péter egy életveszélyes politikus + videó

– Nem az ő mentális állapotából fakadó személyes probléma a legsúlyosabb Magyar Péter esetében, hanem az, hogy egy életveszélyes politikus. És ez az, ami most kiderült – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakciójának vezetője (Forrás: Facebook)

Az Európai Parlament fideszes képviselője szerint ez „Őszöd+”, és emlékeztetett, hogy minden, amit Gyurcsány Ferenc csinált – a megszorításokra, az adóemelésre, az emberek megnyomorítására vonatkozó elképzelést –

a választások előtt titokban tartották,

és utána ahelyett, hogy kiállt volna az emberek elé, a sajátjait avatta be, és elmondta, hogy hazudtak reggel, éjjel, meg este.

– Ezek az alakok,

a tiszások, Gyurcsány és a DK jelenlegi örökösei pedig már most, jó előre lelepleződtek,

hogy saját, belső köreikben elmondták, hogy ők nem fogják a nyilvánosság elé tárni a maguk adóemelési, a maguk családi adókedvezményeket szétlövő, a maguk megszorítócsomagját, hanem majd mindenféle bülbülszavú dolgot fognak mondani. De pontosan készen vannak ezek, az embereket megnyomorító elképzeléseik. De az csak akkor következhet be, ha hagyjuk, de az számukra a rossz hírem, a jóakaratú magyar polgárok számára pedig a jó hírem, hogy nem fogjuk hagyni – fogalmazott a politikus.