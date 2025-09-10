Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Deutsch Tamás: Magyar Péter egy életveszélyes politikus + videó

Pontosan készen vannak a Tisza embereket megnyomorító elképzelései Deutsch Tamás szerint. Az EP-képviselő erről egy videóban beszélt, amelyben azt is megemlítette, nem fogják hagyni, hogy a tiszások megvalósítsák az embereket megnyomorító elképzeléseiket.

2025. 09. 10. 8:58
Deutsch Tamás
– Nem az ő mentális állapotából fakadó személyes probléma a legsúlyosabb Magyar Péter esetében, hanem az, hogy egy életveszélyes politikus. És ez az, ami most kiderült – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakciójának vezetője (Forrás: Facebook)
Az Európai Parlament fideszes képviselője szerint ez „Őszöd+”, és emlékeztetett, hogy minden, amit Gyurcsány Ferenc csinált – a megszorításokra, az adóemelésre, az emberek megnyomorítására vonatkozó elképzelést – 

a választások előtt titokban tartották,

 és utána ahelyett, hogy kiállt volna az emberek elé, a sajátjait avatta be, és elmondta, hogy hazudtak reggel, éjjel, meg este.

– Ezek az alakok,

 a tiszások, Gyurcsány és a DK jelenlegi örökösei pedig már most, jó előre lelepleződtek,

 hogy saját, belső köreikben elmondták, hogy ők nem fogják a nyilvánosság elé tárni a maguk adóemelési, a maguk családi adókedvezményeket szétlövő, a maguk megszorítócsomagját, hanem majd mindenféle bülbülszavú dolgot fognak mondani. De pontosan készen vannak ezek, az embereket megnyomorító elképzeléseik. De az csak akkor következhet be, ha hagyjuk, de az számukra a rossz hírem, a jóakaratú magyar polgárok számára pedig a jó hírem, hogy nem fogjuk hagyni – fogalmazott a politikus.

Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook) 

 

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

