Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Rákay PhilipOrbán ViktorPapp László Budapest Sportaréna

Digitálisból valós közösség születik: ezt kell tudni a polgári körökről a találkozó előtt

Szeptember 20-án rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját. A digitális polgári köröket Orbán Viktor tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 6:10
Orbán Viktor miniszterelnök az egyes számú Digitális Polgári Kör tagjaival. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fősztály
Szeptember 20-án rendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be  a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

 

Harcosok Klubja vagy digitális polgári kör?

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját, e mellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek nem illik a karakteréhez a csatározás. A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.

 Az egyes számú digitális polgári köröknek maga a kormányfő is tagja. Orbán Viktorhoz csatlakozott

  • Miklósa Erika opera-énekesnő,
  • Nagy Elek üzletember,
  • Partos Bence pszichológus,
  • Baji Balázs gátfutó,
  • Nagy János államtitkár,
  • Lánczi András filozófus,
  • Pityinger László (Dopeman) rapper,
  • Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója,
  • Máthé Zsuzsa újságíró,
  • Bán Mór író,
  • Schmidt Mária történész,
  • Rákay Philip producer,
  • Balatoni Katalin neveléstudományi kutató,
  • valamint Kavecsánszki Ádám PMA elnök-főigazgató.

Azóta több polgári kör alakult, a regisztráltak száma a hivatalos honlap szerint már a 70 ezret is átlépte. Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének is van egy digitális polgári köre, amelyet Zebra névre keresztelt.  Ez a polgári kör az álhírek ellen harcol. Magyar Péter korábban ugyanis többször állította azt a badarságot, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak. Ebből ered az elnevezés.

 

Hogyan lehet csatlakozni a DPK-hoz?

A dpk.hu oldalon tudnak csatlakozni egy körhöz az érdeklődők, de új létrehozását is lehet kezdeményezni. Ezt az alapítók elbírálják, majd értesítik a kezdeményezőt annak eredményéről.

 

Edzőtábor a harcosoknak

A mostani rendezvény sikerét előre vetítheti, hogy a Harcosok Klubja múlt hétvégi edzőtábora is óriási sikert aratott. A sátoraljaújhelyi rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójával is.

A nagy siker után pedig Orbán Viktorék máris meghirdették az újabb Harcosok Klubja-edzőtábort, amelyet október 18–19. között, Zánkán rendeznek majd.

A Harcosok Klubja rendszeresen szervez edzőtáborokat tagjainak, amelyeken exkluzív események, közösségimédia-képzések, ismeretterjesztő előadások, csapatépítő programok és networking-lehetőségek várják a résztvevőket. A részvétel a Harcosok Klubja tagjai számára ingyenes, a férőhelyek száma azonban korlátozott.

Borítókép: Orbán Viktor az első digitális polgári kör tagjaival (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


