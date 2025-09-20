Digitálisból valós közösség születik: ezt kell tudni a polgári körökről a találkozó előtt

Szeptember 20-án rendezik meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő lesznek. Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök létrehozását, amely új fejezetet nyit a magyar közélet online jelenlétében. A bejelentés célja egy olyan digitális közösség kialakítása, amely megvédi a magyar kultúrát, nyelvet és identitást az online térben.

Harcosok Klubja vagy digitális polgári kör?

A miniszterelnök szavai szerint szükség van egy proaktív, harcos jelenlétre, ezért hozták létre a Harcosok Klubját, e mellé hirdették meg a digitális polgári köröket, amelyek visszanyúlnak a hagyományos, offline polgári körök felé. Ezek biztonságos, stabil alapot és egyben hátteret, ha úgy tetszik, safe space-t adnak azoknak is, akiknek nem illik a karakteréhez a csatározás. A digitális polgári körökben közösségek szerveződnek, és megkönnyítik a kapcsolattartást a különböző területek iránt érdeklődő, de a nemzeti oldalhoz tartozó emberek között.

Az egyes számú digitális polgári köröknek maga a kormányfő is tagja. Orbán Viktorhoz csatlakozott

Miklósa Erika opera-énekesnő,

Nagy Elek üzletember,

Partos Bence pszichológus,

Baji Balázs gátfutó,

Nagy János államtitkár,

Lánczi András filozófus,

Pityinger László (Dopeman) rapper,

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója,

Máthé Zsuzsa újságíró,

Bán Mór író,

Schmidt Mária történész,

Rákay Philip producer,

Balatoni Katalin neveléstudományi kutató,

valamint Kavecsánszki Ádám PMA elnök-főigazgató.

Azóta több polgári kör alakult, a regisztráltak száma a hivatalos honlap szerint már a 70 ezret is átlépte. Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének is van egy digitális polgári köre, amelyet Zebra névre keresztelt. Ez a polgári kör az álhírek ellen harcol. Magyar Péter korábban ugyanis többször állította azt a badarságot, hogy Orbán Viktornak zebrái vannak. Ebből ered az elnevezés.

Hogyan lehet csatlakozni a DPK-hoz?

A dpk.hu oldalon tudnak csatlakozni egy körhöz az érdeklődők, de új létrehozását is lehet kezdeményezni. Ezt az alapítók elbírálják, majd értesítik a kezdeményezőt annak eredményéről.