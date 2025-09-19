Eltemették Kásler Miklóst, a kormányfő is elbúcsúzott tőle + fotók

„Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzort!” – búcsúzott közösségi oldalán az egykori kormánytagtól Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemrégiben elhunyt Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori tárcavezetője, akit pénteken búcsúztattak katolikus szertartás szerint a sárvári Sári temetőben.

A Vaol beszámolója szerint az egykori minisztert utolsó útjára kísérte Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Részt vettek a szertartáson Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Rétvári Bence belügyi államtitkár, valamint Vas vármegye vezető közéleti szereplői: Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán, valamint a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László és alelnöke, Kondora Bálint, továbbá Sárvár város polgármester Kondora István.

A temetésről egy galéria is készült, amelyet a Vaol oldalán tud megtekinteni.