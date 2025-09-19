Kásler Miklóstemetéskormány

Eltemették Kásler Miklóst, a kormányfő is elbúcsúzott tőle + fotók

Eltemették Kásler Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori tárcavezetőjét. Az eseményen jelen volt számos kormánytag, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is.

Magyar Nemzet
Forrás: Vaol2025. 09. 19. 15:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzort!” – búcsúzott közösségi oldalán az egykori kormánytagtól Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemrégiben elhunyt Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori tárcavezetője, akit pénteken búcsúztattak katolikus szertartás szerint a sárvári Sári temetőben.

A Vaol beszámolója szerint az egykori minisztert utolsó útjára kísérte Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Részt vettek a szertartáson Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, Rétvári Bence belügyi államtitkár, valamint Vas vármegye vezető közéleti szereplői: Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán, valamint a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László és alelnöke, Kondora Bálint, továbbá Sárvár város polgármester Kondora István.

A temetésről egy galéria is készült, amelyet a Vaol oldalán tud megtekinteni.

Borítókép: Kormánytagok Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori miniszterének temetésén, középen Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Cseh Gábor/Vaol)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu