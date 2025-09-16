Szentkirályi AlexandraRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Ezért nem szabad fegyveres, erőszakos, bukott politikus közelébe menni + videó

– Azt senkinek sem ajánlom, hogy fegyveres, erőszakos, bukott politikus közelébe menjen – mutatott rá a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz legújabb botránya kapcsán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke szerinte a Magyar Péter gyűlölködésétől pattanásig feszült politikai hangulatban kevés kockázatosabb dolgot tud elképzelni annál, hogy Tiszás politikusok fegyverrel flangáljanak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 12:07
– Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt? Ahol, pisztoly van, ott az el is sülhet – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, újabb botrány van kialakulóban Ruszin-Szendi Romulusz körül. Ezúttal egy felvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére. Szentkirályi Alexandra rámutatott: a Magyar Péter gyűlölködésétől pattanásig feszült politikai hangulatban 

kevés kockázatosabb dolgot tud elképzelni annál, hogy tiszás politikusok fegyverrel flangáljanak.

 – Azt senkinek sem ajánlom, – különösen családoknak nem – hogy fegyveres, erőszakos, bukott politikus közelébe menjen – mondta, majd hozzátette:

Hát ez a tiszás szeretetország, a békések ligája? Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetőzés, most meg pisztolytáska?

 Szentkirályi Alexandra leszögezte: a politikus fegyvere az érv, de azt nem a pisztolytáskában hordják.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy (Forrás: Youtube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
