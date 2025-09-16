Ezért nem szabad fegyveres, erőszakos, bukott politikus közelébe menni + videó

– Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt? Ahol, pisztoly van, ott az el is sülhet – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi elnöke.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, újabb botrány van kialakulóban Ruszin-Szendi Romulusz körül. Ezúttal egy felvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére. Szentkirályi Alexandra rámutatott: a Magyar Péter gyűlölködésétől pattanásig feszült politikai hangulatban

kevés kockázatosabb dolgot tud elképzelni annál, hogy tiszás politikusok fegyverrel flangáljanak.

– Azt senkinek sem ajánlom, – különösen családoknak nem – hogy fegyveres, erőszakos, bukott politikus közelébe menjen – mondta, majd hozzátette:

Hát ez a tiszás szeretetország, a békések ligája? Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetőzés, most meg pisztolytáska?

Szentkirályi Alexandra leszögezte: a politikus fegyvere az érv, de azt nem a pisztolytáskában hordják.