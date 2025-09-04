Fiatalkorúnak is árultak drogot Bogácson, letartóztatták a párost

A mezőkövesdi rendőrkapitányság január végéig folytatott nyomozása során derült ki, hogy egy páros rendszeresen tiltott szert adott el bogácsi lakásán. A rendőrök a 37 éves nőt egy buszmegállóban igazoltatták, táskájából tíz adag, alufóliába csomagolt kristály került elő – közölte a rendőrség. Az asszonyt és 34 éves élettársát gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság mindkettőjüket letartóztatta.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a tiltott szer fiatalkorúhoz is eljutott. A rendőrség kiemelte,

a kristályfélék erős pszichikai függőséget váltanak ki, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okozhatnak.

A vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozta: az új pszichoaktív anyagok fogyasztása szédülést, légszomjat, szorongást és pánikrohamot is kiválthat, súlyos esetben pedig tragikus következményekkel járhat.