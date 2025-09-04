rendőrségMezőkövesdi Rendőrkapitányságdrogalufólia

Fiatalkorúnak is árultak drogot Bogácson, letartóztatták a párost

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: egy 37 éves nő és 34 éves élettársa új pszichoaktív anyagot árult bogácsi otthonukban. A nőt buszmegállóban igazoltatták, táskájából tíz, alufóliába csomagolt fehér kristályos port vettek elő. A páros fiatalkorúnak is adott a szerből. Letartóztatták őket, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 17:41
Forrás: police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mezőkövesdi rendőrkapitányság január végéig folytatott nyomozása során derült ki, hogy egy páros rendszeresen tiltott szert adott el bogácsi lakásán. A rendőrök a 37 éves nőt egy buszmegállóban igazoltatták, táskájából tíz adag, alufóliába csomagolt kristály került elő – közölte a rendőrség. Az asszonyt és 34 éves élettársát gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság mindkettőjüket letartóztatta.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a tiltott szer fiatalkorúhoz is eljutott. A rendőrség kiemelte,

a kristályfélék erős pszichikai függőséget váltanak ki, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okozhatnak.

A vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozta: az új pszichoaktív anyagok fogyasztása szédülést, légszomjat, szorongást és pánikrohamot is kiválthat, súlyos esetben pedig tragikus következményekkel járhat.


 

add-square Országos drograzzia

Elképesztő drogfogásról számolt be a rendőrség

Országos drograzzia 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu