Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Kocsis Máté: A véleménye miatt ölték meg Charlie Kirköt

A Fidesz frakcióvezetője szerint a liberális propaganda és a gyűlöletkultúra fogyasztója volt a merénylő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 7:15
Charlie Kirk halála miatt megrendült a világ (Fotó: AFP)
„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A politikus kiemelte, 

a véleménye miatt lelőttek egy ismert amerikai jobboldali influenszert, Donald Trump egyik legnagyobb »online« szövetségesét. Charlie Kirk épp egyetemistáknak tartott előadást, amikor a merénylő végezni akart vele. Két gyermek édesapjával. Végül sikerült. Gondolom, a liberális tolerancia jegyében. 

 

Donald Trump amerikai elnök kezet ráz Charlie Kirk konzervatív aktivistával a Generation Next Summit nevű fórumon a Fehér Házban 2018. március 22-én Washingtonban (Fotó: AFP)
 

Kocsis szerint bárki célkeresztbe kerülhet, aki szuverenista, elutasítja a migrációt, védelmezi a hagyományos családmodellt, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar. 

Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával! 

– figyelmeztetett a frakcióvezető. 

A Telex meg a társai órákon belül nyilván kiderítik, hogy a merénylő vagy szélsőjobboldali, vagy magányos, vagy elmeháborodott volt. Mindig így mosdatják a bűnösöket. Közben csak simán a liberális propaganda és a gyűlöletkultúra fogyasztója volt. Undorító gyilkosok

– tette hozzá Kocsis. 

Mint ismert, tegnap a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. Szemtanúk szerint a lövéskor leesett a székéről. Az NBC tudósítása szerint Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, a Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen érte halálos lövés. 

Borítókép: Charlie Kirk halála miatt megrendült a világ (Forrás: AFP)

