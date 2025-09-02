Tisza-adóKocsis MátéMagyar Péternek

Kocsis Máté: Zebrák helyett az adóemelésről kellene beszélnie Magyar Péternek + videó

Súlyos összegeket vennének el mindenkitől.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 20:54
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Forrás: Facebook
Harapós zebrák helyett inkább arról kellene beszélnie Magyar Péternek vagy az elnökhelyettesének, hogy mi lesz azzal a 2,8 millió magyarral, akiket 22 vagy 33 százalékos szja-kulccsal fognak sújtani – tette fel a kérdést egy, a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője ezzel arra reagált, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül. 

A Tisza-adó miatt egy átlagkeresetű szakorvos évente több mint hárommillió forintot veszítene,

egy gépészmérnök évente 652 ezer forintot, egy közgazdász évente több mint egymillió forintot, egy tanár évente 364 ezer forintot veszítene. Tehát a Tisza-adó miatt súlyos százezrek és milliók kerülnének el az emberektől, vennék el a tiszások az emberektől.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

