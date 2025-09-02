Kocsis Máté: Zebrák helyett az adóemelésről kellene beszélnie Magyar Péternek + videó

Harapós zebrák helyett inkább arról kellene beszélnie Magyar Péternek vagy az elnökhelyettesének, hogy mi lesz azzal a 2,8 millió magyarral, akiket 22 vagy 33 százalékos szja-kulccsal fognak sújtani – tette fel a kérdést egy, a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője ezzel arra reagált, hogy a Tisza Párt brutális adóemelésre készül.

A Tisza-adó miatt egy átlagkeresetű szakorvos évente több mint hárommillió forintot veszítene,

egy gépészmérnök évente 652 ezer forintot, egy közgazdász évente több mint egymillió forintot, egy tanár évente 364 ezer forintot veszítene. Tehát a Tisza-adó miatt súlyos százezrek és milliók kerülnének el az emberektől, vennék el a tiszások az emberektől.