Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar oktatás + videó

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar oktatás: hatvan szakképző iskolában indul mesterséges intelligencia kurzus közvetlenül a tanrend részeként – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, ez azt jelenti, hogy már ebben a fél évben több ezer diák sajátíthatja el a jövő egyik legfontosabb tudását. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák kapjon lehetőséget MI-képzésre, így a technológia használata hamarosan a teljes magyar oktatás mindennapjainak része lesz. Ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence több iskolájában is indulnak ilyen kurzusok – tette hozzá.

Mint fogalmazott,

ez hatalmas előrelépés, hiszen a jövő munkahelyeihez és az erős nemzetgazdasághoz elengedhetetlen a digitális és AI-tudás.

A Logiscool magyar fejlesztésű képzési rendszerével biztosítják, hogy a diákok korszerű és nemzetközi szinten is elismert módszertannal tanulhassanak.

Varga-Bajusz Veronika szerint nem véletlen, hogy a magyar szakképzés ma már az európai élvonalban van. Fiataljaink a nemrég megrendezett Euroskills szakmák olimpiájáról

négy arany-,

két ezüst-

és öt bronzéremmel

tértek haza, olyan területeken, mint a szoftverfejlesztés vagy az ipari robotika.

„A mesterséges intelligencia oktatásának bevezetése azt jelenti, hogy a magyar diákok nemcsak követik a világ fejlődését, hanem formálják is azt. Ez a tudás adja meg számukra a versenyelőnyt a jövőben is”

– húzta alá az államtitkár.

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Purger Tamás)