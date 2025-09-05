A pénzügyi területen dolgozókat padlóra küldené a Tisza-adó + videó

Egy átlagos Békés vármegyei dolgozó közel 400 ezer forintot is bukhat a Tisza Párt adóreformjával – hívta fel a figyelmet a Beol vármegyei portál. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A pénzügyesek is pórul járnának

A Beol cikkében arról írt, a Tisza Párt tervezett adóreformja Békés vármegyében a pénzügyi területen dolgozókat is keménye sújtaná. Ezen a területen a dolgozók átlagosan – közfoglalkoztatottak nélkül számolva – havi 479 ezer forintot kerestek 2025 első negyedévében. Ilyen bér esetében jelenleg havi 72 ezer forintot kell fizetni személyi jövedelemadóként. Ha megvalósulna a Tisza-adó, akkor mindez több mint 76 ezer forintra ugrana.

A különbség havi 4400 forint, ez pedig éves szinten 52 ezer forint, négy évre vonatkozóan pedig 211 ezer forint mínuszt jelentene.

A hírportálnak a békéscsabai piacon vásárlók elmondták, mit gondolnak a Tisza-adóról, és kemény véleményeket fogalmaztak meg Magyar Péterről is. A videóriportot ezen a linken tudják elérni.