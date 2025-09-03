Tisza-adóBohár DánielMagyar Péter

Tisza-adó: sorra ábrándulnak ki a saját hívei Magyar Péterből

Egy névtelen levélíró arról számolt be, hogy a munkahelyén az eddigi Magyar Pétert feltétel nélkül támogató kollégái a Tisza Párt adóterveinek a napvilágra kerülése után hirtelen elbizonytalanodtak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 14:14
Fotó: Hatlaczki Balázs
Bohár Dániel véleményvezér közösségi oldalán megosztott egy levelet, amit az egyik követőjétől kapott. A levél írója szerint a kollégái nagy része momentumosból lett tiszás, akik Magyar Péter felbukkanása óta, egyre hangosabbak lettek. 

Olyan lelkiállapotban voltak, mintha mindennap BL-döntőt játszana a csapatuk

– vélekedett a levélíró.

Most viszont kicsit csendesebbek lettek a levélíró tiszás kollégái, akiknek a Tisza-adó terve már annyira nem jött be. Majd megnézette Bohárnak egy videóját a kollégájával, amire azt mondta, hogy 

oké, ebben azért van valami.

A levélíró szerint látható a kollégáin is, hogy elbizonytalanodtak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Bizottság

Bástya elvtársnő

Bayer Zsolt avatarja

Bástya elvtárs dédunokája ma az Európai Bizottság elnöke, és tökéletesen ugyanolyan idióta gazember, mint a nagypapája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

