Tisza-adó: sorra ábrándulnak ki a saját hívei Magyar Péterből

Bohár Dániel véleményvezér közösségi oldalán megosztott egy levelet, amit az egyik követőjétől kapott. A levél írója szerint a kollégái nagy része momentumosból lett tiszás, akik Magyar Péter felbukkanása óta, egyre hangosabbak lettek.

Olyan lelkiállapotban voltak, mintha mindennap BL-döntőt játszana a csapatuk

– vélekedett a levélíró.

Most viszont kicsit csendesebbek lettek a levélíró tiszás kollégái, akiknek a Tisza-adó terve már annyira nem jött be. Majd megnézette Bohárnak egy videóját a kollégájával, amire azt mondta, hogy

oké, ebben azért van valami.

A levélíró szerint látható a kollégáin is, hogy elbizonytalanodtak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)