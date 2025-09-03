Tisza-adó: sorra ábrándulnak ki a saját hívei Magyar Péterből

Bohár Dániel véleményvezér közösségi oldalán megosztott egy levelet, amit az egyik követőjétől kapott. A levél írója szerint a kollégái nagy része momentumosból lett tiszás, akik Magyar Péter felbukkanása óta, egyre hangosabbak lettek.
Olyan lelkiállapotban voltak, mintha mindennap BL-döntőt játszana a csapatuk
– vélekedett a levélíró.
Most viszont kicsit csendesebbek lettek a levélíró tiszás kollégái, akiknek a Tisza-adó terve már annyira nem jött be. Majd megnézette Bohárnak egy videóját a kollégájával, amire azt mondta, hogy
oké, ebben azért van valami.
A levélíró szerint látható a kollégáin is, hogy elbizonytalanodtak.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)