Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll

Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner, üzente a tárcavezető.

2025. 09. 12. 18:20
„A béke a legerősebb fegyverünk” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter rámutatott: amikor a világunkat a politikai gyűlöletkeltés mérgezi, a véleményüket bátran kifejező emberek életére törnek, akkor még fontosabb, hogy felerősítsük a józan ész és a béke hangját.

Hajmáskér, 2025. szeptember 5. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti lerakodásának bemutatóján a hajmáskéri vasútállomáson 2025. szeptember 5-én. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében tartott bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást. MTI/Szigetváry Zsolt
Szalay-Bobrovniczky Kristóf ma a Honvédelmi Minisztériumban fogadta Robert J. Palladinót, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét.

Megbeszélésünk középpontjában a magyar–amerikai katonai és védelmi együttműködések álltak

– ismertette a honvédelmi miniszter. Majd rámutatott: Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner.

Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll – szögezte le. Hozzátette: „hálásak vagyunk Trump elnök úr béketörekvéseiért, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek csökkentését és a béke helyreállítását szolgálja”.


Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Robert J. Palladino

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

