„A béke a legerősebb fegyverünk” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán. A honvédelmi miniszter rámutatott: amikor a világunkat a politikai gyűlöletkeltés mérgezi, a véleményüket bátran kifejező emberek életére törnek, akkor még fontosabb, hogy felerősítsük a józan ész és a béke hangját.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ma a Honvédelmi Minisztériumban fogadta Robert J. Palladinót, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét.

Megbeszélésünk középpontjában a magyar–amerikai katonai és védelmi együttműködések álltak

– ismertette a honvédelmi miniszter. Majd rámutatott: Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner.

Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll – szögezte le. Hozzátette: „hálásak vagyunk Trump elnök úr béketörekvéseiért, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek csökkentését és a béke helyreállítását szolgálja”.