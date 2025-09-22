Kocsis MátéTisza PártbaloldalMagyar Péter

Már az első ülésen szembesítették a baloldali képviselőket azzal, amit titkolnának

Bár nyíltan erről nem beszélnek, a baloldali képviselők már a jövőjüket tervezgetik.

2025. 09. 22. 20:03
– Amit szeretnék önöknek mondani, ami csak kívülről látszik, valószínűleg belülről nem, hogy nyilvánvalóan meg lehet mondani, hogy ki az, aki új gazdatestet keres a következő választásokra, és ki az, aki már feladta – mondta a baloldali képviselőknek Kocsis Máté a Parlamentben. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában az olyan tettekre utalhatott ezzel, mint amit a Momentum csinált, amikor nyíltan félreálltak a Tisza Párt útjából.

Kocsis Máté szerint mindez a baloldali képviselők felszólalásainak minőségéből állapítható meg.

Tordai Bence képviselő úr feltűnően kerüli a tekintetemet, amit annak tudok be, hogy rájött, hogy róla beszélek

– emelte ki a frakcióvezető.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Tordai Bence az önkormányzati és európai parlamenti választások estéjén, tavaly június kilencedikén jelentette be, hogy kilép a pártjából. Ezek után több utalást is tett, hogy Magyar Péter kegyeit keresi, hogy a Tisza Párt támogatásával 2026-ban ismét bekerüljön a parlamentbe.


