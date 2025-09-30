  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • „Megtaláltunk, mert megígértem…” – ezek a híres eltűntkutató utolsó szavai Kaszás Nikoletthez
Kaszás Nikoletteltűntkeresőeltűntkutatóbúcsú

„Megtaláltunk, mert megígértem…” – ezek a híres eltűntkutató utolsó szavai Kaszás Nikoletthez

Szívfacsaró a búcsú.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 30. 12:21
Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sorra búcsúznak iskolatársai és néptáncos barátai Kaszás Nikolettől. Nemrégiben pedig az eltűntkereső, Nagy László is elköszönt tőle a közösségi oldalán egy megható bejegyzésben – bukkant rá a BorsOnline

Egy eltűnt lány, akinek a mosolya örökre belém égett, egy eltűnt lány, akiért a legjobb tudásomat beleadva küzdöttem, hogy megtaláljuk 

– kezdi a bejegyzést Nagy László, aki maga is részt vett a vasárnapi keresésben. 

És végül megtaláltunk, Niki, megtaláltunk, mert nem adtuk föl, megtaláltunk, mert összefogtunk érted. Megtaláltunk, mert megígértem a testvérednek, hogy együtt kezdtük ezt el és együtt csináljuk ezt végig.

Hozzáfűzi, Niki már fentről vigyáz a szeretteire, akik maradtak, lentről segítenek ebben a lánynak.  

A mosolyodat megőrizve most elengedlek utadon. Hangos volt a keresésed, legyen csendes a pihenésed. Ezt a virágot a megtalálásod előtti percekben fotóztam le a kutatási szektoromban. Én ezzel a virággal búcsúzom tőled, Niki. Nyugodj békében, szeretteidnek pedig őszinte részvétem

– zárta a búcsút Nagy László eltűntkereső, az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary oldalán közzétett posztjában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu