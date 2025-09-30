„Megtaláltunk, mert megígértem…” – ezek a híres eltűntkutató utolsó szavai Kaszás Nikoletthez

A mosolyodat megőrizve most elengedlek utadon. Hangos volt a keresésed, legyen csendes a pihenésed. Ezt a virágot a megtalálásod előtti percekben fotóztam le a kutatási szektoromban. Én ezzel a virággal búcsúzom tőled, Niki. Nyugodj békében, szeretteidnek pedig őszinte részvétem