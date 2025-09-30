Sorra búcsúznak iskolatársai és néptáncos barátai Kaszás Nikolettől. Nemrégiben pedig az eltűntkereső, Nagy László is elköszönt tőle a közösségi oldalán egy megható bejegyzésben – bukkant rá a BorsOnline.
„Megtaláltunk, mert megígértem…” – ezek a híres eltűntkutató utolsó szavai Kaszás Nikoletthez
Szívfacsaró a búcsú.
Egy eltűnt lány, akinek a mosolya örökre belém égett, egy eltűnt lány, akiért a legjobb tudásomat beleadva küzdöttem, hogy megtaláljuk
– kezdi a bejegyzést Nagy László, aki maga is részt vett a vasárnapi keresésben.
További Belföld híreink
És végül megtaláltunk, Niki, megtaláltunk, mert nem adtuk föl, megtaláltunk, mert összefogtunk érted. Megtaláltunk, mert megígértem a testvérednek, hogy együtt kezdtük ezt el és együtt csináljuk ezt végig.
Hozzáfűzi, Niki már fentről vigyáz a szeretteire, akik maradtak, lentről segítenek ebben a lánynak.
További Belföld híreink
A mosolyodat megőrizve most elengedlek utadon. Hangos volt a keresésed, legyen csendes a pihenésed. Ezt a virágot a megtalálásod előtti percekben fotóztam le a kutatási szektoromban. Én ezzel a virággal búcsúzom tőled, Niki. Nyugodj békében, szeretteidnek pedig őszinte részvétem
– zárta a búcsút Nagy László eltűntkereső, az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary oldalán közzétett posztjában.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Tudod, Robert, itt Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért
Robert Fico kijelentésére reagált a miniszterelnök.
Visszatérőben a Covid, emelkedik az örökítőanyag koncentrációja
Az influenza azonban nem erősödik.
Botrány: a Zsidó Kiválóságok Házában tartott előadásán is lőfegyvert viselhetett Ruszin-Szendi Romulusz
Újabb rémisztő felvétel került elő Ruszin-Szendi Romuluszról.
Horn Gábor leszögezte: Vállalhatatlan az irány, amibe az ellenzék a Szőlő utcai botránnyal elment
Horn Gábor a Klubrádió műsorában mondta el a véleményét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Tudod, Robert, itt Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért
Robert Fico kijelentésére reagált a miniszterelnök.
Visszatérőben a Covid, emelkedik az örökítőanyag koncentrációja
Az influenza azonban nem erősödik.
Botrány: a Zsidó Kiválóságok Házában tartott előadásán is lőfegyvert viselhetett Ruszin-Szendi Romulusz
Újabb rémisztő felvétel került elő Ruszin-Szendi Romuluszról.
Horn Gábor leszögezte: Vállalhatatlan az irány, amibe az ellenzék a Szőlő utcai botránnyal elment
Horn Gábor a Klubrádió műsorában mondta el a véleményét.