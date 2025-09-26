Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok nem költik mások pénzét mások háborújára + videó

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Menczer Tamás: Azok számíthatnak megtorlásra, akik bizonyíték nélkül sároztak be embereket + videó
pedofilbotránySemjén Zsolttelex

Menczer Tamás: Azok számíthatnak megtorlásra, akik bizonyíték nélkül sároztak be embereket + videó

– Ez egy undorító, a kormány megingatására és emberek politikai kivégzésére irányuló támadás, és akik felelősek, mind álljanak a bíróság elé és kapják meg a büntetésüket – jelentette ki Menczer Tamás a Telex Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán feltett kérdésére. A kormánypártok kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: azok számíthatnak megtorlásra, akik minden bizonyíték nélkül besároztak embereket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 12:31
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A vizsgálatból kiderült, hogy se kiskorú érintett nincs, se gyermekotthon nincs, Ózdon egyáltalán nincs gyermekotthon, a legutolsót a balliberális kormány zárta be 2009-ben – válaszolta Menczer Tamás a Telex Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán feltett kérdésére. A kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-videójában rámutatott: a Szőlő utcai intézmény nem gyermekotthon, hanem javítóintézet, vagyis fiatalkorúak börtöne, az ügynek nincs kiskorú érintettje és nincs politikus érintettje. 

Hangsúlyozta: „ez egy undorító, a kormány megingatására és emberek politikai kivégzésére irányuló támadás, és akik felelősek, mind álljanak a bíróság elé és kapják meg a büntetésüket”. Az újságíró kérdésére leszögezte azt is: azok számíthatnak megtorlásra, akik minden bizonyíték nélkül besároztak embereket.

Példaként megemlítette Káncz Csabát, aki megnevezett még több személyt is. – Nagyon remélem, hogy a bírósági eljárással találja magát szembe, és hogy súlyos büntetést kap. És mindenki, ismétlem, mindenki, aki részt vett, tisztességes emberek undorító besározásában. Mindenki kerüljön bíróság elé, és mind menjenek börtönbe – fogalmazott.

Borítókép: Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lejáratókampányt indított a baloldal

Németh Balázs: Félnek a büntetéstől a baloldali lapok

Lejáratókampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu