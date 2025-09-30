Nem változnak a szemétszállítás feltételei, cáfolta az álhíreket a szaktárca

Az utóbbi napokban félrevezető információk jelentek meg a hulladékszállításról, ezekre reagált kedden közleményben az Energiaügyi Minisztérium – adta hírül a Világgazdaság. A tárca hangsúlyozta:

a hulladék és a lomtalanítás elszállításának menete változatlan, a rendszer biztosítja a magyar családok zavartalan mindennapjait.

A 2023 júliusától működő új hulladékgazdálkodási rendszerben a Mol leányvállalata, a Mohu felel a gyűjtésért, szállításért és előkezelésért.

A minisztérium közleménye szerint továbbra is érvényben vannak a korábbi jogszabályok, a kommunális hulladék elszállítása kötelező, és a koncessziós társaság nem jogosult bírságot kiszabni. Kivételt csak rendkívül indokolt esetek jelenthetnek, például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg.

Minden változatlan marad

Az Energiaügyi Minisztérium azonban most tisztázta:

a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben,

továbbá kiemelték, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

Nem szabhatnak ki bírságot

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására sem, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. A gyakorlatban ez azt jelenti el, hogy a törmelékkel teli kukát nem viszik el. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára

semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné.

A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét – zárta közleményét a szaktárca.