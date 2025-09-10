Nemcsak a napi betevő megvásárlásának helye, de közösségi színtér is a falusi kisbolt

A Magyar Falu Program keretében csaknem 1500, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást, legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg – olvasható a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.

Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Gyopáros Alpár azt írta: ez azt jelenti, hogy a kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu Program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96 százaléka megvalósult, illetve folyamatban van. A politikus közölte:

a falusi kisbolt – sokak szerint – nemcsak azért fontos, hogy helyben legyen elérhető a vasárnapi ebédhez kimaradt hozzávaló beszerzése, hogy ne kelljen érte a városba bumlizni, hanem azért is, mert a falusi kisbolt az esetek nagy részében találkozási pont, akár közösségi színtér is.

Ezért különösen örömteli, hogy számos olyan faluban nyílt új üzlet, ahol korábban ilyen egyáltalán nem volt – tette hozzá.

Büszke vagyok rá, hogy a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják, és a jövőben is számítunk a falvak javaslataira! Hajrá, magyar falvak!

– zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.