Agyonlőtték a népszerű jobboldali aktivistát, Donald Trump szövetségesét

Magyar Falu Program

Nemcsak a napi betevő megvásárlásának helye, de közösségi színtér is a falusi kisbolt

A kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu Program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96 százaléka megvalósult, illetve folyamatban van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 10. 22:24
Fotó: MTI/Vajda János
A Magyar Falu Program keretében csaknem 1500, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet kapott fejlesztési támogatást, legtöbbjük ezzel a bezárástól menekült meg – olvasható a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.  

Budapest, 2023. április 3. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a falusi kisboltok működési támogatására kiírt pályázat eredményeiről tart sajtótájékoztatót a Miniszterelnökség Benczúr utcai épületében 2023. április 3-án. Nyolcmilliárd forint működési támogatást nyújt 2806 falusi kisboltot üzemeltető vállalkozásnak a kormány a Magyar falu programban. MTI/Soós Lajos
Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Gyopáros Alpár azt írta: ez azt jelenti, hogy a kormánynak a falusi kisboltok megmentését, sőt fejlesztését célzó programja a Magyar Falu Program keretében nagy siker, hiszen a támogatásban részesült beruházások 96 százaléka megvalósult, illetve folyamatban van. A politikus közölte: 

a falusi kisbolt – sokak szerint – nemcsak azért fontos, hogy helyben legyen elérhető a vasárnapi ebédhez kimaradt hozzávaló beszerzése, hogy ne kelljen érte a városba bumlizni, hanem azért is, mert a falusi kisbolt az esetek nagy részében találkozási pont, akár közösségi színtér is. 

Ezért különösen örömteli, hogy számos olyan faluban nyílt új üzlet, ahol korábban ilyen egyáltalán nem volt – tette hozzá.

Büszke vagyok rá, hogy a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják, és a jövőben is számítunk a falvak javaslataira! Hajrá, magyar falvak!

– zárta bejegyzését Gyopáros Alpár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

