Orbán Viktor: Egymillió új munkahelyet hoztunk létre, Hadházy Ákosnak is jutott egy + videó

– Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem: belőlem él, én tartom el – jelentette ki a miniszterelnök szerdán reggel az Öt YouTube-csatornának adott interjúban, amelyből egy részletet osztott meg a Facebook-oldalán.

Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A baloldali politikusról szólva Orbán Viktor elmondta: ha ő nem lenne, Hadházynak nem lenne politikai karrierje.

A miniszterelnök rámutatott: a baloldali politikus

abból él hosszú-hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni. Ebből él, ebből van a nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget – megköszönheti, hogy adunk neki egy esélyt arra, hogy politikusként életben maradjon.

Ugyanis Orbán Viktor szerint, ha hirtelen valakinek kellene mondani valamit, hogy mégis, Hadházy Ákos mit tett le az asztalra, mit csinált, akkor „azon kívül, hogy utánam szaglászik sikertelenül, mást nem nagyon tudnánk felidézni”.