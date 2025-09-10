Orbán ViktormunkahelyHadházy Ákos

Orbán Viktor: Egymillió új munkahelyet hoztunk létre, Hadházy Ákosnak is jutott egy + videó

Nem nagyon lehet felidézni, hogy mit tett le az asztalra az ellenzéki politikus azon kívül, hogy a kormányfő után szaglászik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 18:59
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem: belőlem él, én tartom el – jelentette ki a miniszterelnök szerdán reggel az Öt YouTube-csatornának adott interjúban, amelyből egy részletet osztott meg a Facebook-oldalán.

20250603 Budapest Újra tüntettek a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közéleti átláthatóságról szóló törvényjavaslat ellen. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő
Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A baloldali politikusról szólva Orbán Viktor elmondta: ha ő nem lenne, Hadházynak nem lenne politikai karrierje. 

A miniszterelnök rámutatott: a baloldali politikus

abból él hosszú-hosszú évek óta, hogy megpróbál engem mindenfajta dolgokban fülön fogni. Ebből él, ebből van a nyilvánossága, ez teremt neki lehetőséget – megköszönheti, hogy adunk neki egy esélyt arra, hogy politikusként életben maradjon.

Ugyanis Orbán Viktor szerint, ha hirtelen valakinek kellene mondani valamit, hogy mégis, Hadházy Ákos mit tett le az asztalra, mit csinált, akkor „azon kívül, hogy utánam szaglászik sikertelenül, mást nem nagyon tudnánk felidézni”.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu