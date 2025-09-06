Orbán Viktorválogatottlabdarúgás

Orbán Viktor: Hajrá, magyarok!

Hamarosan kezd a válogatott az írek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 19:49
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő.

A magyar labdarúgó-válogatott ma kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. Az ellenfél 20.45-től Írország lesz, a mérkőzést Dublinban játsszák. Mint megírtuk, a helyszínen hat konzul lesz a magyar szurkolók segítségére.

Marco Rossi szövetségi kapitány már közzétette, hogy milyen kezdőcsapattal megy fel a pályára a magyar válogatott, ezt ide kattintva tudja megnézni.

Itt pedig azt tudja elolvasni, hogy milyen becenevekkel illeti az ír sajtó Szoboszlai Dominikot.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.