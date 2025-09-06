Orbán Viktor: Hajrá, magyarok!

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő.

A magyar labdarúgó-válogatott ma kezdi meg szereplését a világbajnoki selejtezősorozatban. Az ellenfél 20.45-től Írország lesz, a mérkőzést Dublinban játsszák. Mint megírtuk, a helyszínen hat konzul lesz a magyar szurkolók segítségére.

Marco Rossi szövetségi kapitány már közzétette, hogy milyen kezdőcsapattal megy fel a pályára a magyar válogatott, ezt ide kattintva tudja megnézni.

Itt pedig azt tudja elolvasni, hogy milyen becenevekkel illeti az ír sajtó Szoboszlai Dominikot.