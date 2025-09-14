Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

Orbán ViktorHarcosok Klubjaminiszterelnök

Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt

Magyarország miniszterelnöke a Harcosok Klubja edzőtáborában vett részt tegnap Sátoraljaújhelyen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 9:27
Orbán Viktor, Harcosok Klubja edzőtábor
Fotó: Facebook
Micsoda éjszaka volt – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. Mint korábban beszámoltunk róla, Magyarország miniszterelnöke a Harcosok Klubja edzőtáborában vett részt tegnap Sátoraljaújhelyen.

A rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. Nem véletlenül: a résztvevők ugyanis találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook)

 

