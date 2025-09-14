Orbán Viktor: Micsoda éjszaka volt

Micsoda éjszaka volt – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. Mint korábban beszámoltunk róla, Magyarország miniszterelnöke a Harcosok Klubja edzőtáborában vett részt tegnap Sátoraljaújhelyen.

A rendezvényre többszörös volt a túljelentkezés. Nem véletlenül: a résztvevők ugyanis találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook)