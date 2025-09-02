miniszterelnökOtthon startStartolj rá

Orbán Viktor: Startolj rá! + videó

Egyszerű a hitelfelvétel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 18:46
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Otthon start programról töltött fel a közösségi oldalára egy rövid videót Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta: „Saját otthon? Az Otthon starttal most ilyen egyszerű. Startolj rá!”

A kisfilm azt mutatja be, hogy 

mennyire egyszerű felvenni a 3 százalékos hitelt az ötlettől egészen a megvalósulásáig, vagyis a lakás megvásárlásáig.

Ismert, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programjában hétfő óta felvehető a kedvezményes fix 3 százalékos lakáshitel. Ez a jelenlegi hétszázalékos piaci hitelekhez képest hatalmas megtakarítást jelent az első lakást vásárlóknak.

A hitelt tízszázalékos önerővel bárki felveheti, akinek nincs és nem is volt korábban ötven százalékot meghaladó tulajdonrésze lakóingatlanban, fel tud mutatni legalább kétéves tb-jogviszonyt, büntetlen előéletű, nincsen köztartozása és hitelképes. A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön igénybe vehető más családtámogatási eszközökkel együtt is, mint a csok+, a falusi csok, a babaváró kölcsön. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher) 

add-square Otthon start-program

Az Otthon start programmal erősödött a kormánypártok támogatottsága

Otthon start-program 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu