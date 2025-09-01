Orbán Viktor: Nem bérlakás, nem albérlet, hanem saját otthon!

„Elindult az Otthon start program. Ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Nem csoda, hogy megmozdult az ország. Azért csináljuk, hogy Magyarországon mindenkinek lehessen saját otthona” – fogalmazott a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint nem a bérlakásokat kell előnyben részesíteni, hanem a saját otthont.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter is arról beszélt a köztévében, hogy az otthonteremtési program elindulásával a kormány nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építi. Legalább akkora forgalomra számítanak a bankoknál, mint a szeptember elsejei iskolakezdésben az utakon. A miniszter rámutatott, a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési támogatás indult el Magyarországon, olyan, amelyre Európában sincs példa.

Kifejtette, a konstrukció fix 3 százalékos kamatot és 25 év kamattámogatást kínál, ami havi szinten 50-100-150 ezer, ötvenmillió forintos felvett hitelnél pedig 25 év alatt 44 millió forintos támogatást jelent.

A kormány megértette a fiatalok üzenetét, így a program rugalmas, mert nem kötődik gyermekvállaláshoz vagy házassághoz – fogalmazott. Hozzátette, az albérlet árából kedvezőbben lehet saját tulajdonú otthonhoz jutni, emellett a program most már kombinálható a csok plusszal, a falusi csokkal, vagy akár a babaváró kölcsönnel is.