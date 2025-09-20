kormányfőBoros Bánk Leventegyőzelemhazatervbeszéd

Orbán Viktor utat mutatott a választási győzelemhez

A DPK-gyűlés arról szólt, hogy vértezzük fel magunkat, építsünk közösséget, a meglévőt erősítsük meg, a közösség tagjai pedig bátorságot fognak adni egymásnak, ami maga a választási győzelmi terv – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója. Mint hangsúlyozta, a békemenet meghirdetése világos üzenet tömegében és mondanivalójában azzal a gyűlöletcunamival szemben, amit Magyar Péter zúdított a nemzeti oldalra.

Molnár János
2025. 09. 20. 20:52
Orbán Viktor összefoglalta a feladatokat, hogy miért és hogyan kell választást nyerni – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója a kormányfő mai beszédéről, amely a Digitális polgári körök – A gyűlés című rendezvényen hangzott el. 

Forrás: Facebook

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a beszéd új eleme a „tegyük naggyá Magyarországot” világos üzenete volt. 

A miniszterelnök felvázolta a jelenlegi helyzetet, vagyis azt, hogy hazánk milyen kihívások előtt áll, továbbá ismertette a naggyá tétel és a győzelem tervét. 

Ezzel szemben a másik oldalnak nincsenek ilyen építő üzenetei, mert ők csupán annyit mondanak, hogy leváltják ezt a kormányt, aztán majd lesz valami. Ha meg is valósulnának a terveik egyes elemei, azokról nem mondják el, hogy mik lennének – világított rá a politikai-elemzési igazgató.

Boros Bánk Levente felidézte: a kormányfő háromféle bátorságról beszélt, amelyekből kettő már megvalósult. Az egyik az intellektuális bátorság, amelynek lényege, hogy merjünk másképpen gondolkodni, mint azok, akik ránk akarják erőltetni az akaratukat akár belföldön, akár külföldről. A másik a politikai bátorság, hogy merjünk az ellenségeinknek nemet mondani és velük szembeszállni, ami már működik, ha Brüsszelre, az IMF-re vagy a Világbankra gondolunk. 

A gyűlés arról szólt, hogy vértezzük fel magunkat, építsünk közösséget, a meglévőt erősítsük meg, a közösség tagjai pedig bátorságot fognak adni egymásnak, ami maga a választási győzelmi terv

 – mutatott rá. 

A békemenet világos üzenet Magyar Péter gyűlöletcunamijával szemben

Boros Bánk Levente arra is kitért, hogy a békemenetek a kezdettől fogva – ahogy az esemény neve is mutatja – nem valami ellen, hanem valamiért szerveződtek. 

A békemenet világos üzenet tömegében és mondanivalójában azzal a gyűlöletcunamival szemben, amit Magyar Péter zúdított a nemzeti oldalra az elmúlt másfél évben, és teszi ezt mindmáig.

Két világkép, a béke és a gyűlöletkeltés áll egymással szemben, aminek közösségépítő ereje és üzenetértéke is van – világított rá.

Boros Bánk Levente emlékeztetett: a kormányfő a Harcosok Klubját nyár elején, a digitális polgári köröket pedig a nyár közepén hirdette meg, ezek szemmel láthatóan gyorsan épülnek és fejlődnek. A DPK a korábbi, az offline térben jelenlévő polgári körök kiterjesztése a digitális térre, az ilyen szerveződésekben a nemzeti oldal mindig is erős volt. – Azt látva, hogy mennyi ember jelent meg mindkét szerveződésben és megerősítve azokkal a közismert nevekkel, akik a színpadon jelentek meg, kijelenthető, hogy ez a közösség folyamatosan nő – fogalmazott az igazgató.

Borítókép: Orbán Viktor a digitális polgári körök rendezvényén 2025. szeptember 20-án (Forrás: Youtube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

