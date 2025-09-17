Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártfórum

Rapid délutáni friss – Távozzon a közéletből, aki civilként fegyverrel rohangál! + videó

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 18:04

Nincs vége Ruszin-Szendi Romulusz ügyének, már a miniszterelnök is megszólalt vele kapcsolatban, közben új információk láttak napvilágot a lengyel dróntámadásról. Ezeket a témákat hozta a Rapidba Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője.

Haraszti Gyula már az adás elején arról beszélt, hogy két olyan témával foglalkoznak, amelyeknél nehéz megőrizni a hidegvérüket. Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres sztorijával indítottak, Haraszti szerint mindig voltak félőrültek a magyar politikában, de ilyen az elmúlt 35-40 évben nem fordult elő, hogy valaki fegyverrel jelenjen meg egy lakossági fórumon. Hol érzi magát ez az ember, a vadnyugaton? – kérdezte Haraszti Gyula. Huth Gergely arra emlékeztetett, hogy a szocialista kormányok alatt láttunk cifra dolgokat a honvédségnél, de ilyenre nem volt példa, és most vitatkozni kell erről, hogy helyes-e, vagy csak részben helyes, vagy csak kihágás. 

Mint fogalmazott, nem erről van szó, ugyanis Orbán Viktor világított rá a közösségi médiában, aki szintén nem látott ilyet a magyar demokráciában. Huth arra is emlékeztetett, hogy Magyarország egy békés ország, már a 90-es években, a 2000-es évek elején leáldozott a maffiagyilkosságok kora. Haraszti Gyula azt is bővebben kifejtette, hogyan kaphat valaki fegyverviselési engedélyt, ha fenyegetve érzi magát, de azt is meg kell indokolnia és csak ideiglenes a dolog. Feltehetően ilyennel nem rendelkezett a Tisza Párt tanácsadója.

Rátértek a lengyel valóságra is, ahol a friss hírek szerint a dróntámadás nem úgy zajlott, ahogy azt első körben magyarázták.

               
       
       
       

