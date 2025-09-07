Rendkívüli

Orbán Viktor Kötcsén: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

Fidesz-KDNPMenczer TamásTisza-adóMagyar Péter

Rémülten tereli a témát a balos sajtó, ha szóba kerül a Tisza-adó terve

Menczer Tamás a Telexnek is elmagyarázta, mi a helyzet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 17:18
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
– Miért kellett lezárni a fél falut most a kötcsei pikniken? – kérdezte a Telex riportere Menczer Tamást Kötcsén. 

– Azért, mert van két rendezvény, és ahhoz, hogy mind a kettőt meg lehessen normálisan tartani, bizonyos intézkedéseket meg kellett hozni. Az mutatja jól, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter mekkora lekvárban van a Tisza-adó miatt. Kiderült minden. Lebuktak, bukóvári van, game over, vége van. Ezt mutatja jól, hogy ide szervezték ezt a rendezvényt, és gyakorlatilag a Tisza-adónál nagyobb balhét akarnak, vagy valami nagyobb hírt, nagyobb durranást, de ez nem lehetséges – jelezte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. – Nem lehetséges, ugyanis pontosan az történt, amiről kezdettől beszéltünk. Nem fontos neki senki, hazudik és átver, és lenyúlja a pénzedet. Az önét is, tisztelt szerkesztő úr, nem tudom, kiszámolta-e már, hogy mennyit fog veszteni, hogyha jön a Tisza-adó. Bocsásson meg, szerkesztő asszony, tudom, hogy ön nem szereti ezt hallani, nem is kérdezik. Nem is kérdezik Magyar Pétertől a Tisza-adót – jelezte a balliberális újságíróknak címezve Menczer. 

A riporter gyorsan közbevágott, és próbálta terelni a témát: 

Ön szerint arányos ilyen szinten korlátozni az újságírók munkáját?

– Itt vagyok. Nem vagyok elzárva, szerkesztő úr, parancsoljon velem, itt vagyok, önhöz és a kollégáihoz jöttem válaszolni – jelezte erre Menczer. 

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

